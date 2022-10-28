Контрнаступ на Луганщині: Гайдай розповів, на скільки кілометрів щодня просуваються ЗСУ

Українські військові щодня просуваються у Луганській області, значну частину території якої окупували росіян. Водночас ворог стягує техніку та кидає на фронт мобілізованих і зеків.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону підтвердив, що ЗСУ просуваються на Луганщині. При цьому Гайдай не надав інформацію про зміну лінії фронту, сказавши, що це має оголошувати Генштаб ЗСУ.

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Що заважає швидкому контрнаступу ЗСУ

Очільник Луганської ОВА заявив, що українські сили просувають не так швидко, як цього б хотіли. На заваді швидкому просуванню стало те, що Росія встигла підтягнути резерви. Крім того, перешкоджає і несприятлива погода.

Можу підтвердити (просування ЗСУ – 24 канал). Не так швидко, як би нам хотілося. Але ми й розуміли, що не буде такого швидкого просування на Луганщині. Тому, що все ж таки був час у російських окупаційних сил, щоб стягнути резерви. І ми там фіксуємо багато мобілізованих з Росії та привезли зеків і техніку,

– сказав він.

Гайдай підкреслив, що в окупантів був час для того, щоб підготувати певні оборонні споруди та замінувати дуже багато території. Та, не дивлячись на це, як сказав очільник Луганської ОВА, ЗСУ просуваються кожного дня.

Щодо звільнених населених пунктів, то місцева влада чекає дозволу зайти й розпочати там роботу. Зокрема, евакуювати людей чи допомогти їм підготуватися до зими.

Разом з тим, у звільнених населених пунктах ситуація напружена. Гайдай розповів, що вони розташовані найближче до фронту, тому окупанти їх обстрілюють танками та артилерією.

Окупанти стягнули сили у Сватове

Сергій Гайдай повідомив, що Росія стягнула багато техніки та резерви у Сватове. За його словами, Сватове – важливий населений пункт, звідки йде шлях на Троїцьке в бік кордону з Росією, а також дорога на Кремінну та Старобільськ.

Старобільськ, як підкреслив глава Гайдай, логістичний центр Луганщини. Через це росіяни мінують та підривають малі мости. Натомість великі мости окупанти залишають, мовляв, для контрнаступу.

Але про який контрнаступ може йти мова, якщо кожного дня на 1 – 3 кілометри все ж таки просуваються ЗСУ,

– резюмував Гайдай.

Показуємо Сватове на карті

Окупанти будують оборонну "лінію Вагнера" на Луганщині

Журналісти CNN 21 жовтня з посиланням на супутникові знімки Maxar Technologies повідомили, що окупанти побудували майже двокілометрове укріплення на Луганщині. Так звану "лінію Вагнера" помітили біля окупованого міста Гірське, що на Луганщині.

Будівництво траншеї велося у 2 етапи: перша частина траншеї була викопана 25 вересня, а друга – приблизно між 30 вересня та 5 жовтня. ПВК "Вагнера" заклала 4 ряди протитанкових пірамід, сподіваючись, що вони зупинять потенційний наступ ЗСУ.

Російські найманці використовують для будівництва швидкохідні траншейні машини БТМ-3, розроблені ще в СРСР. В опозиційних медіа Росії зазначають, що, враховуючи досвід під час Другої світової війни, "вкладення у будівництво таких ліній оборони здебільшого не виправдані".

Аналітики з розвідки Британії вважають, що якщо плани Росії щодо лінії оборони масштабні, то вони стосуватимуться також річки Сіверський Донець. Окупанти можуть інтегрувати річку в зону оборони.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що оборонні споруди на Луганщині – це, швидше за все, медійна картинка. Військовий експерт Павло Нарожний також вважає, що "лінії Вагнера" на Луганщині не допоможе окупантам.

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