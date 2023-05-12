Деякі країни вже виконали зобов'язання на 100%, – Данілов оцінив допомогу від Заходу

Україна продовжує готуватися до майбутнього контрнаступу. Та військова допомога нашій державі надається щодня.

Про це 24 Каналу заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що деякі країни вже повністю виконали свої обіцянки.

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"Деякі країни виконали свої зобов'язання вже на 100%. Деякі країни по тих чи інших причинах, трошечки є, я не можу сказати "гальмування", проте, є затримка, але це не критична ситуація", – розказав Данілов.

Підтримка потужніша, ніж була

Він зауважив, що щодня наша держава відчуває вже набагато потужнішу підтримку від партнерів, ніж як було навесні 2022 року.

"Ми спільно з нашими партнерами розуміємо, що треба робити", – наголосив секретар Ради нацбезпеки й оборони.

За його словами, єдине велике питання, на яке нині немає відповіді, це те, що має відбутися з Росією для того, аби вона перестала себе вести так, як веде зазвичай.

"Це питання є відкрите. Я вважаю, що його не треба замовчувати, треба говорити, яка має бути Росія після нашої перемоги", – наголосив він.

Данілов зауважив, якщо країна-агресорка залишиться в такому ж вигляді, і у неї буде "цар", то це буде імперія, яка буде постійно своїми імперськими амбіціями заважати жити своїм сусідам.

Нам треба це зламати й розуміти, що Росія має стати такою країною, яка ніколи не буде зазіхати на своїх сусідів,

– переконаний секретар РНБО.

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Ситуація в Бахмуті

За словами Олексія Данілова, казки Євгєнія Пригожина про нібито "снарядний голод", повністю не відповідають дійсності.

"Ситуація складна. Насправді снарядів у них більше, ніж достатньо. І все, що видавали, навіть із запасом, їм не вистачило для того, щоби вони виконали ті завдання, які вони брали на себе", – наголосив секретар Радбезу.

Спочатку росіяни обіцяли захопити місто до дня народження Владіміра Путіна у 2022 році, потім до Нового року.

А крайнє завдання – це було 9 травня – їх "сакральне" свято. Вони ставили собі питання захоплення цього невеличкого районного центру на території нашої рідної країни. Завдання не виконали,

– зауважив він.

Через то в окупантів починається з'ясування їх внутрішніх стосунків. Олексій Данілов не вірить в те, що Євгєній Пригожин самостійно може щось вирішувати, розповідати.

"Це звичайна річ – історія КДБ, коли мають не один центр впливу для того, щоб не лякатися, а робити розподіл на 3 – 4 групи, які мають певні свої преференції в тих чи інших речах. І один на одного нападають, один з одним з'ясовують стосунки", – додав секретар РНБО.

Він зауважив, що Пригожин є власником, керівником приватної військової компанії, яка вже оголошена в багатьох країнах терористичною інституцією.

"На жаль, це не всі розуміють. Я б дуже хотів, щоби весь світ розумів, що вся Росія – це терористична інституція, а не лише Пригожин та його банда", – наголосив Данілов.

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