На Бахмутському напрямку ЗСУ перехопили ініціативу, воїни закріплюються, – Генштаб

Українська армія продовжує просуватись по флангах під Бахмутом. Натомість ворог зазнає шалених втрат на цій ділянці фронту та намагається чинити опір нашим захисникам, але це не має результату.

У четвер, 29 червня, речник Генерального штабу Збройних Сил Андрій Ковальов розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку й відзначив успіхи наших військових. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

Дивіться також Росіяни безрезультатно наступають, Сили оборони відбивають всі атаки: карта бойових дій 29 червня

Під Бахмутом в окупантів проблеми

За словами представника командування нашого війська, ЗСУ здійснюють широкомасштабні наступальні операції під Бахмутом у Донецькій області. Зокрема, вони змушують ворога тікати з тих позицій, що він захопив раніше.

На Бахмутському напрямку українські воїни перехопили стратегічну ініціативу, ведуть наступальні лінії широким фронтом на флангах міста Бахмут, продовжують чинити тиск на противника та вибивають його з раніше захоплених рубежів. Мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах,

– констатував Ковальов.

Окрім того, він наголосив, що окупанти намагаються зупинити просування наших військ, однак не можуть цього зробити та досягти бодай якогось позитивного для себе результату.

Однак все ж є дещо єдине, що їм вдається вкрай ефективно, – це втрачати свій особовий склад шаленими кількостями у боях з нашими воїнами.

Зверніть увагу! Також командувач Сухопутних військ генерал Олександр Сирський констатував, що на Бахмутському напрямку працюють, зокрема, 45-та ОАБр та 57 ОМПБр. Завдяки цим бригадам було знищено міномет "Васільок" і склад боєкомплектів загарбників.

Успіхи ЗСУ під Бахмутом: дивіться відео

Контрнаступ ЗСУ: актуальне