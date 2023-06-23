ЗСУ можуть посилити удари по логістиці росіян на Півдні, – ISW

Тривають запеклі бої між українськими захисниками та російськими загарбниками, зокрема, на Півдні нашої держави. Західні аналітики припускають, що Збройні Сили мають намір інтенсифікувати знищення логістичних мереж ворога в цьому регіоні.

Експерти з Інституту вивчення війни вранці 23 червня опублікували щоденне зведення з фронту. У ньому згадано, з-поміж іншого, заяву мера Мелітополя Івана Федорова, який повідомив про вибухи у своєму місті, сусідній Якимівці Запорізької області та Чонгарі в Криму.

Дивіться також Переправа стала решетом, бідкання окупантів: усе, що відомо про удар по Чонгарському мосту

Ціль – російські логістичні маршрути

Також аналітики навели слова російської пропаганди, яка після цієї "бавовни" почала говорити про те, що нібито українські сили завдали ударів по мосту Чонгар уздовж траси E105 за допомогою Storm Shadow. Варто сказати, що ця переправа з'єднує окуповану Росією частину Херсонщини та Крим.

Окрім того, певні російські джерела стверджували, що Збройні Сили нібито також атакували міст через озеро Сиваш.

Ймовірно, українські війська посилюють свої зусилля зі завдання ударів по тилових районах і вразливих районах уздовж наземних ліній зв'язку, щоб перервати російські маршрути постачання,

– йдеться у повідомленні ISW.

Водночас там зазначено, що окупанти були дуже стурбовані через ці вибухи. Вочевидь, загарбники занепокоєні, адже не певні, що зможуть захистити логістичні мережі від "бавовни".

Чонгарський міст "втомився"