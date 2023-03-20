Зайде основне "залізо" й поїде на фронт: коли ЗСУ будуть готові до контрнаступу
Сьогодні Збройні Сили України ще не готові переходити у контрнаступ. Спочатку має зайти основна техніка та озброєння від наших партнерів.
Основне "залізо" для контрнаступу ЗСУ може зайти в Україну вже через кілька тижнів – місяць. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
Варте уваги У Росії більше не залишилось часу на наступ, кульмінація близько, – військовий експерт
Коли ЗСУ будуть готові до контрнаступу
Відтак, основна частина військової техніки від наших партнерів має зайти до середини квітня. На думку Світана, ніхто не буде її "маринувати" й вона одразу відправиться на фронт.
Основне "залізо" буде одразу розосереджуватися та зосереджуватися у тих місцях, де будуть назначені певні наступальні дії. Вони вже починаються на деяких позиціях, зокрема під Оріховим, Гуляйполем, Каховкою та Херсоном,
– розповів полковник ЗСУ.
За його словами, на окупованих територіях вже працюють наші розвідники, оперативно-тактичні групи та штурмові роти. Вони зайняли найкращі позиції та виконують необхідні дії для контрнаступу.
Світан припустив, коли ЗСУ будуть готові перейти у контрнаступ: дивіться відео
"Процес розпочався. Однак поки не зайшла основна частина техніки, озброєння та боєприпасів – ми не будемо нічого починати. Це буде не раніше за середину квітня", – підсумував військовий експерт.
Останні новини щодо контрнаступу України
- Україна готує контрнаступальну операцію. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, все йде за планом України. Він наголосив, що не варто поспішати з термінами контрнаступу. Його готують, а усе вирішуватиме Ставка Верховного Головнокомандувача.
- Військовий аналітик та майор запасу ЗСУ зауважив, що для проведення наступальних операцій українські військові потребують щонайменше мільйон снарядів. Він також додав, що США збільшили виробництво снарядів у 10 разів.
- Російські загарбники готуються до оборони у тимчасово окупованому Криму. Представник ГУР МО Вадим Скібіцький повідомив, що військова інфраструктура півострова підтримується в бойовій готовності. Там розміщений потужний сухопутний і авіаційний компонент.