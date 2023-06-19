Будуть змушені відійти, – Мусієнко припустив, де росіянам може загрожувати оточення
Українські військові невпинно просуваються на різних напрямках. У районі Новодарівки – Рівнополя росіянам може загрожувати оточення.
Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він нагадав, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони ворога.
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"Якщо ми візьмемо район Новодарівки – Рівнополя, то там росіянам загрожує оточення. Я думаю, що вони під тиском українських військ будуть вимушені звідти відійти", – припустив Мусієнко.
Де росіянам загрожує оточення: дивіться відео
Так, ЗСУ вже вдається вклинюватись. Важливо закріплюватись на позиціях і продовжувати цей рух.
Коли росіяни стикнуться із серйозними проблемами
Військовий експерт вважає, що потрібно завдавати флангових ударів по окупованому лівобережжю Херсонщини.
"Тоді вдалося б вклинитись у вороже угруповання і перерізати його забезпечення з Кримом. Тоді в них виникли б серйозні проблеми", – підсумував Мусієнко.
Український наступ триває: останні новини
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