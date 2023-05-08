Можемо дійти до точки перелому: військовий експерт спрогнозував серйозні воєнні операції ЗСУ

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що коли почнеться наш контрнаступ, росіяни будуть в паніці тікати. І такі тривожні настрої у стані ворога вже панують.

Військовий експерт Петро Черник зауважив, що такі гучні заяви, коли ми ще перебуваємо в очікуванні наступу, можуть зокрема бути частиною інформаційно-психологічної операції. Адже вони мають зміст у цій війні. Про це він розповів 24 Каналу.

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Контрнаступ відбудеться неминуче

Черник припустив, що це може бути стратегією нашого політичного і військового керівництва по сплутуванню противника, щоб він не розумів, де, коли і за яких обставин ми почнемо звільняти наші землі.

Це відбудеться неминуче. Моя особиста позиція, що у циклі літо – початок осені відбудуться найсерйозніші великі воєнні операції. І ми можемо навіть дійти до точки перелому,

– відзначив військовий експерт.

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Але як воно буде в реальності – треба відпустити це на відкуп наших військових.

"І нехай хороші новини до нас надходять природним шляхом. Приємність розчарування краще, ніж його гіркота", – наголосив Петро Черник.

Тактика України "туман війни" напередодні контрнаступу

Le Monde повідомляє, що українці використовують тактику "туман війни" проти Росії. Журналісти пояснюють, що цей термін визначив прусський генерал Карл фон Клаузевіц. "Туман війни" – це невизначеність того, що відбувається і як це сприймають учасники війни.

Видання зазначає, що українці дуже гарно володіють цією тактикою, і вона дозволяє надати безпеку контрнаступу. Як приклад застосування "туману війни" журналісти наводять зростання в останній час кількості атак БпЛА по російських позиціях на окупованих територіях і в російському тилу. А також збільшення кількості диверсій.

Як пишуть в Le Monde, такі дії змушують російське керівництво робити вибір: чи захищати все та послабити себе, чи зосередитись на певних місцях, при цьому залишити без уваги інші.