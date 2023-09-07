ЗСУ мають успіх південніше від Бахмута і просуваються біля Роботиного і Вербового, – Генштаб

Українські військові продовжують вести наступальні дії, звільняючи територію, яку окупували російські загарбники. Так, наші військові мали частковий успіх на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

Водночас ворог не припиняє штурмувати позиції Сил оборони нашої держави та обстрілювати міста і села на цьому напрямку. Зокрема, за минулу добу ворог обстріляв з артилерії та мінометів понад 20 населених пунктів.

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ЗСУ мають успіх біля Бахмута

Українські військові зазначили, що попри постійні атаки ворога на Бахмутському напрямку, нашим військам вдалося просунутися поблизу міста-фортеці. Також захисники витіснили росіян із зайнятих ними позицій.

В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх на Південь від Бахмута та закріплюються на досягнутих рубежах,

– заявили у Генштабі.

Крім цього, наші військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Там вони знищують противника, крок за кроком звільнюючи окуповані території.

Українська армія просувається у напрямку Мелітополя

Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону розповів, що наші захисники мають успіх і на Мелітопольському напрямку. Зокрема, там вони просувалися біля кількох населених пунктів.

"На Мелітопольському напрямку Сили оборони мали успіх в районах південніше Роботиного та західніше Вербового – закріплюються на досягнутих рубежах", – сказав він.

Крім цього, Ковальов зазначив, що українські військові продовжують стримувати атаки окупантів на Авдіївському, Мар'їнському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Українська армія нанесла ураження ворогу

У Генштабі також зазначили, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, а також по позиціях зенітно-ракетних комплексів російської армії.

Зрештою підрозділи ракетних військ уразили 4 склади боєприпасів, 12 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 станцію радіоелектронної боротьби, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Що зараз відбувається біля Бахмута