Сили оборони мали частковий успіх біля Кліщіївки й Роботиного, – Генштаб

Українські військові крок за кроком продовжують звільняти територію нашої держави від ворога. Так, наші захисники просунулися біля населених пунктів Кліщіївка й Роботине.

В цих районах українські військові мали частковий успіх. Наразі вони закріплюються на позиціях, з яких вдало вибили ворога.

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Сили оборони просуваються біля Кліщіївки й Роботиного

У Генштабі ЗСУ підкреслили, що в результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області. Зокрема, українські витіснили противника із займаних позицій й закріпилися на досягнутих рубежах.

Водночас Збройні Сили нашої держави продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Там наші захисники знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території.

Крім того, активно по ворогу працювала й авіація Сил оборони, яка завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога. Зрештою підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби, 1 склад боєприпасів, 1 пункт управління та 1 зенітно-ракетний комплекс противника.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що прорив першої лінії оборони на Півдні став справжньою несподіванкою для російської армії. Саме це, на її думку, є свідченням ефективності контрнаступу ЗСУ.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку розповів, що Сили оборони мали успіх і на Півдні нашої держави. Зокрема, біля населеного пункту Роботине в Запорізькій області українська армія просунулася на 300 – 500 метрів на різних ділянках.

До того ж наші захисники мають успіхи й на Бахмутському напрямку. Речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш зауважив, що нашим захисникам вдалося просунутися вперед, відкинути противника та змусити його з боями відступити.