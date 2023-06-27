ЗСУ відбили більше, ніж Росія взяла за зимовий наступ: Воллес розповів про успіхи контрнаступу

Міністр оборони Великої Британії відзначив успіхи української армії після того, як вона пішла в контрнаступ декілька тижнів тому. Власне, за словами Бена Воллеса, нашим бійцям вдалося відвоювати більше територій цього літа, аніж окупантам захопити взимку.

Якщо ви забули, то взимку цього року окупанти анонсували так званий "великий наступ", у ході якого хотіли вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Тоді завдяки Збройним Силам загарбникам не вдалось втілити у життя свої плани.

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Разом з тим зараз українська армія пішла в контрнаступ та звільнила близько 300 кілометрів територій. Як зазначає глава оборонного відомства Британія Бен Воллес, Україна поступово, але стабільно здійснює прогрес в атаках.

У рамках літньої кампанії з повернення незаконно окупованих територій Україна вже відвоювала приблизно 300 квадратних кілометрів – це більше території, ніж Росія захопила під час свого зимового наступу,

– констатував політик.

Окрім того, він наголосив, що загарбники хотіли здійснити прорив в Луганській області цими тижнями, однак ЗСУ цьому завадили: "Росія мала деякі невеликі успіхи, але українські сили завадили прориву".

Бен Воллес про успіхи контрнаступу ЗСУ: дивіться відео

Контрнаступ ЗСУ: останнє

Не так давно українські бійці відвоювали території на схід від села Красногорівки, що поблизу Донецька. Ця земля була під контролем окупантів від 2014 року.

Британська розвідка переконана, що загарбникам довелось тікати з цього регіону, оскільки наші захисники продемонстрували справжню міць своїми атаками.

Окрім того, не так давно контрнаступ коментував президент Володимир Зеленський. Він сказав, що ЗСУ вдалось просунутись по всіх напрямках фронту.