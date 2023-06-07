Україна має все, щоб звільнити свою територію, – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловився щодо допомоги Україні від союзників. За його словами, наразі Збройні Сили мають абсолютно все, що почати успішні контрнаступальні дії.

Він зазначив, що країни-члени Альянсу передали зброю, яка допоможе вибити окупантів з нашої країни. Генсек НАТО також закликав країни Заходу посилювати позиції України на фронті.

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Столтенберг розповів про можливості України

Генсек НАТО зазначив, що Альянс надав усю необхідну кількість боєприпасів та техніки, яка необхідна для початку успішного контрнаступу.

Усе це доставили на місця, щоб вони (українці – 24 Канал) мали можливості, необхідні для звільнення більшої території,

– сказав він.

Попри це він зазначив, що перебіг будь-якої війни непередбачуваний, тому ніхто достеменно не може сказати, чим вона завершиться. Столтенберг наголосив, що наша країна вже показала, що може "успішно вигнати росіян зі своєї землі", згадавши операції у Київській, Харківській та Херсонській областях.

Наостанок генсек Альянсу додав, що союзники мають робити все, щоб наша держава повернула свою незалежність, а Путін програв у цій війні.

Генсек НАТО обговорив з Кулебою підрив Каховської ГЕС

Єнс Столтенберг у своєму твітері сказав, що мав розмову з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою про жахливе руйнування Каховської дамби. Він зазначив, що цей підрив змушує тисячі людей переселятися з підтоплених районів, а також спричиняє екологічну катастрофу в Україні.

Врешті-решт він додав, що міністр закордонних справ Кулеба віртуально приєднається до послів Альянсу на засіданні комісії НАТО – Україна. Цю зустріч Столтенберг очолюватиме особисто.

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