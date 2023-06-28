Сили оборони просуваються, ворог місцями відступає: яка ситуація на Таврійському напрямку

Українські захисники продовжують свої контрнаступальні дії на Сході та Півдні України. Так, на Таврійському напрямку Збройні Сили мають частковий успіх, а російська армія відступає від деяких своїх позицій на фронті.

Крім того, наші Збройні Сили роблять усе можливе, щоб вирівняти фронт на цьому напрямку. Окупанти своєю чергою зазнають шалених втрат серед техніки та особового складу.

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Успіхи Сил оборони на Таврійському напрямку

Командувач оперативного напрямку "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що за добу підрозділи ракетних військ та артилерії виконали 1 222 вогневих завдання. Крім цього, росіяни мають багато "двохсотих" і "трьохсотих" серед своїх військових.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже 3 роти,

– зауважив Тарнавський.

Крім цього загарбники мають і багацько втрат й серед своєї техніки. Так, ЗСУ знищили 21 одиницю військової техніки противника.

Силам оборони вдалося відправити на брухт таку техніку "другої армії світу":

2 бойові броньовані машини;

2 БпЛА "Орлан-10";

самохідну артилерійську установку 2С1 "Гвоздика";

реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град";

кілька одиниць автомобільної техніки.

Крім цього, наші захисники знищили 5 складів боєприпасів російської армії. Наостанок Тарнавський зазначив, що підрозділи Сил оборони на Таврійському напрямку продовжують працювати та виконувати бойові завдання з ліквідації ворога.

Що відомо про контрнаступ Збройних Сил

Українські захисники з 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу 28 червня підняли наш стяг на Курдюмівській дамбі. Вона розташована на Бахмутському напрямку Донецької області.

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що українське військове командування ще не залучало всі резерви нашої армії у контрнаступі. Він наголосив, що "головна подія" контрнаступальних дій ще попереду.

Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що наразі можна говорити про результативну контрбатарейну боротьбу на лівому березі Херсонської області. За її словами, вогневе ураження противника дасть змогу підготуватися до контрнаступу на цьому напрямку.