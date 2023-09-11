Ця зима на фронті відрізнятиметься від попередньої: військовий експерт пояснив, що змінилося

З початком осені погода буде поступово погіршуватись, й це може вплинути на просування українського контрнаступу. Особливо, враховуючи те, що ЗСУ використовують важку техніку.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, наголосивши, що коли вдарять морози, вони також ускладнять бойові дії, які все одно будуть продовжуватись.

До теми ЗСУ просуваються в бік Донецького аеропорту: як за тиждень змінилася лінія фронту

Підняли коефіцієнт знищення артилерії ворога

Він зазначив, що HIMARS може завдавати ударів не обов'язково з ґрунту. Він має й таку компоновку й продуманий так, що може бути застосований на більш-менш твердій дорозі.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі

"Крім того, й українська техніка може рухатись дорогами. Але тут, на думку військового експерта, все залежатиме від швидкості маневру і якості тактичної майстерності. Не буде повної копії бойових дій, які були взимку. І затихання не буде. В основному дійдемо до так званої вогневої рівноваги. І ми вже в ній перебували", – зазначив військовий експерт.

Але є важлива деталь, яка склалась цього року. У травні ми значно підняли коефіцієнт знищення ворожої артилерії. І ці показники вдвічі перевищують середній показник за півтора року.

Це свідчить, що на марші дронова філософія ведення бою. Половину російських установок знищують дрони-камікадзе. Тому зима не буде абсолютною калькою попередньої,

– наголосив Петро Черник.

Військовий експерт оцінив, як будуть розгортатися бойові дії в осінньо-зимовий період: дивіться відео

Допоможуть й касетні боєприпаси

Також у знищенні артилерії ворога відіграють важливу роль касетні боєприпаси. Тому що головний касетний артилерійський снаряд М864 має 72 елементи, він фрагментується, розкидається над полем бою, обов'язково знаходить якусь цілі та ушкоджує її.

Але найголовніше це дрони та контрбатарейна боротьба. Спеціальна апаратура, така як AN/TPQ-36/48/50, німецька машина Cobra. Нічого подібного у росіян немає. Ми дійсно виросли у цій частині суттєво, і це дуже великий крок уперед,

– зауважив військовий експерт.

А якщо отримаємо до HIMARS касетні боєприпаси, які можуть завдавати ударів до 60 кілометрів, то ще більше зросте наш коефіцієнт ураження.

Військова допомога від партнерів