Росіяни активізувалися на Авдіївському напрямку: чи всі атаки відбили ЗСУ

У Силах оборони пояснили ситуацію на Авдіївському напрямку. Там відбулося загострення.

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун пояснив заяву бригадного генерала Олександра Тарнавського про активізацію росіян. Зробив він це в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Читайте також Росіяни змінюють тактику на Таврійському напрямку: у ЗСУ пояснили, як тепер діє ворог

Що розповів Штупун

Як пояснив спікер, росіяни справді активізувалися в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", зокрема на Авдіївському напрямку. 10 жовтня ЗСУ відбили атаки загарбників в районах Кераміка, Очеретиного, Бердичів, Степового, Ласточкиного, Тоненького, Авдіївки та Первомайського. Ці всі населені пункти розташовані у Донецькій області.

Штупун наголосив, що наші захисники на Авдіївському напрямку відбили всі ворожі атаки та не допустили втрат рубежів й позицій. За попередніми даними, Сили оборони повністю знищили мінімум 4 танки окупантів та пошкодили ще 2. Інформація про втрати противника уточнюється.

Також речник пояснив цю активізацію. За його словами, росіяни давно мріють захопити Мар'їнку та Авдіївку, щоб показати жителям країни-агресорки хоч якісь успіхи, адже перемог у них немає. Штупун зауважив, що російське військо-політичне керівництво вимагає від своєї армії якихось результатів.

Результатів немає. Тому ворог біситься. Ворог б'є по населених пунктах і намагається кинути вперед те, що в нього є,

– сказав він.

Що цьому передувало

У вівторок, 10 жовтня, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський у своїх соцмережах повідомив про збільшення активності з боку загарбників. Він заявив, що на Таврійському напрямку тривають бої.

За його словами, минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Окупанти 9 жовтня здійснили 705 артилерійських обстрілів та завдали 19 авіаційних ударів.

Бригадний генерал також поділився успіхами ЗСУ. Протягом минулої доби українські захисники знищили 2 ворожих склади боєприпасів та 7 одиниць військової техніки противника. А загальні втрати росіян склали 169 осіб.

Останні новини про успіхи ЗСУ