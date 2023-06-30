Стратегічна ініціатива в ЗСУ: наскільки стрімким може бути просування на Сході та Півдні

Збройні Сили України вже мають успіхи внаслідок контрнаступальних операцій. Однак треба пам'ятати, якою ціною дається кожен метр звільненої території.

Про стрімкі просування не варто говорити, адже будь-яке просування повинне бути зваженим. Такою думкою з 24 Каналом поділився військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Просування на Сході

На Бахмутському напрямку у росіян велика кількість ліній оборони й позицій, які треба проходити. Тож швидкий прорив навряд чи буде. Життя українських військовослужбовців – головне. Тому ЗСУ поступово звільнятимуть окуповані території.

Зараз наші бійці зачистили правий берег каналу на південь від Бахмута й просуваються у районі Кліщіївки. Вона вже у зоні ближнього стрілецького бою,

– зазначив Коваленко.

На думку військо-політичного оглядача, після зачистки правого берега біля Курдюмівки розпочнуться цікаві події. Буде вихід на трасу 0513 – південного логістична артерія, а також відкривається шлях на Горлівку.

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Ймовірно, через деякий час Сили оборони візьмуть під контроль трасу 0513, яка впирається в М03. Тоді буде перерізана північна логістика росіян. Окупанти не зможуть через північ тікати в напрямку Підгородного. Так, російські загарбники опиняються у замкненому просторі й зможуть тікати лише через річку Бахмутка.

"Саме місто, як на долоні для нашої артилерії. Росіяни поступово опиняються у Бахмуті в пастці. Якщо вони зараз не почнуть тікати, то для них все може закінчитися набором цифр 200, 300, 400", – сказав Коваленко.

Яка ситуація на Сході та Півдні країни: дивіться відео

Ситуація на Півдні

Сили оборони продовжують просування у Запорізькій області. Українські бійці вже майже вийшли на другу лінію оборони, особливо у напрямку Оріхів – Роботине. Також продовжуються успішна діяльність ЗСУ в районі Парасковіївки та напрямку Василівки.

На межі між Запорізькою та Донецькою областями по річці Мокрі Яли та у напрямку Старомлинівки є результати, особливо на правому та лівому берегах.

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