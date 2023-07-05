Російські війська готові покидати Південь, – Черник припустив, куди спрямують сили окупанти

Успіхи українського війська на Бахмутському напрямку можуть змусити окупантів послабити свої позиції на Півдні. За оптимістичного сценарію російські позиції можуть посипатись.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. На його думку, для Росії важливіше зберегти контроль над Сходом України, аніж залишитися на Півдні.

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Донеччина важливіша за Південь

"У стратегічному розумінні, російські окупаційні війська готові покидати Південь. Інакше б вони не готувалися тримати оборону на Перекопському перешийку", – вважає Черник.

На його думку, втратити Південь, але зберегти Схід України буде для окупантів значно меншою поразкою, аніж втратити Бахмут та інші міста Донеччини.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Інститут вивчення війни припустив, що для того, щоб не допустити провалу на Бахмутському напрямку, окупантам доведеться перекидати значні резерви з Півдня.

Кілька місяців тому в українському медіапросторі всі тільки й казали про необхідність покинути місто. Як аргумент, наводили думку, що оборона Бахмута не має стратегічного значення.

Насправді ж оборона Бахмута, на думку Черника, не просто виконала, а й перевиконала всі можливі задачі. Під час боїв за місто полягло дуже багато особового складу та техніки окупантів. Як наслідок, так званий наступ Росії захлинувся.

Бахмут наповнений для росіян політичним і психологічним значенням. Вони задекларували на весь світ, що нібито взяття міста є їхньою перемогою. Тож тепер вони не зможуть його покинути,

– припустив військовий експерт.

Але всі панівні висоти навколо міста – під вогневим контролем Сил оборони.

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Чим можуть завершитись бої довкола Бахмута

Під час того, як Бахмут обороняли Збройні Сили, відбувалися бої в дуже щільній забудові. Росіяни ж перетворили його на руїни, і тепер не мають, за що чіплятися.

"Окупанти самі себе перетворили на дуже зручний артилерійський тир", – переконаний Черник.

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Російське угруповання в Бахмуті дійсно може не встигнути покинути місто до того, як Збройні Сили візьмуть його в оперативне або повне оточення.

"Це буде оптимальне завершення цієї операції: знищення або масовий полон кількох тисяч російських військових. Це могло б стати серйозним ударом по бойовому духу російської армії", – припустив військовий експерт.

Яка ситуація на інших ділянках фронту