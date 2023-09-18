Путін готується до довгої війни, – Зеленський оцінив, чи варто зупиняти наступ на фронті взимку

Володимир Зеленський висловився щодо того, чи має Україна зупиняти свій контрнаступ на фронті з настанням зими. За його словами, таке рішення лише гратиме на руку Путіну.

Президент України наголосив, що російський диктатор готується до того, щоб воювати проти нас довго. Тому, за його словами, наші партнери не мають думати про те, щоб зупиняти контрнаступ Збройних Сил через погані погодні умови взимку.

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Зеленський категорично висловився про зупинення наступу взимку

Глава держави підкреслив, що наразі єдине, чого хоче Путін, це воювати довго. За словами Зеленського, очільник Кремля готовий продовжувати окупувати нашу державу і знищувати українців.

Тактика Путіна зрозуміла – війна на знищення й виснаження України. Він готовий до довгої війни,

– сказав Зеленський.

Він також зазначив, що якщо наші Збройні Сили зупиняться, як це було минулого року після успіхів на Харківському напрямку, то це лише зіграє на руку російському диктатору. Президент пригадав, що тоді причинами для цього була погана погода, але внаслідок цього партнери "почали розслаблятися і передавати нам зброю в очікуванні, що погода навесні буде кращою і є час підготуватися, зібрати снаряди".

"Паузи робити не можна. Так, погода може поставити паузу, але не всім, можуть бути атаки дронів, можуть бути інші операції. В жодному разі не можна робити ніяких заморожених конфліктів", – наголосив він.

Глава держави запевнив, що скільки можна деокупувати нашу територію, стільки й треба це робити. Зеленський зазначив, що дуже важливо, щоб в Росії не було часу відновити її виробництво зброї, кількість ракет, і побудувати ще один завод дронів.

На жаль, мало хто почув мене того року, мало хто з партнерів, які могли мені допомогти, через що і виникла пауза у пів року. За цей час Росія змогла відновити виробництво снарядів, свої сили, мобілізувала велику кількість людей,

– розповів президент.

Він також зазначив, що основною слабкістю країни-агресорки є застаріла радянська система у військовому секторі, яка не дозволяє їм робити все швидко. Водночас перевага української армії полягає в мотивації й у тому, що ми робимо все значно швидше.

Наостанок Зеленський сказав, що час це наша зброя, тому жодних пауз у контрнаступі робити не варто.

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