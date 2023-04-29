Тягнути не будемо, – Зеленський сказав, чи потрібні F-16 для початку контрнаступу

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може тягнути з відвоюванням своїх територій. ЗСУ не чекатимуть, поки партнери нашої держави нададуть їй F-16.

На думку глави держави, контрнаступ має початися раніше. Про це він заявив у великому інтерв'ю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам, повідомляє 24 Канал.

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Тягнути з контрнаступом не будуть

Зеленський зазначив, що надання Силам оборони винищувачів F-16 дуже б допомогло.

Але ми розуміємо, що так затягувати ми не будемо, і ми починатимемо ще до того, як у нас з'являться F-16 або щось іще. Заспокоювати Росію, що у нас ще є кілька місяців, щоб почати навчатися на літаках, і потім вже почнемо… Ні, так не буде. Ми почнемо і будемо іти вперед,

– наголосив президент.

За його словами, раніше Україна просила закриття неба, аби захистити цивільне населення, а зараз – щоб супроводжувати контрнаступ Збройних сил.

Український лідер підсумував, що не варто боятися реакції Росії на надання літаків. Позаяк найстрашніше вже відбулося – вони почали повномасштабну війну.

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