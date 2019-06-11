Концерти Дзідзьо та мед дітям: як кандидати до Ради купують українців – відео

Поки Конституційний суд думає, чи законні дочасні вибори, кандидати вже активно засівають округи. Не тільки продуктами, а й "культурною гречкою". Які методи у війні за електорат вибирають недобросовісні кандидати – читайте у матеріалі 24 каналу.

Студенти та діти для агітації

Скандальний мажоритарник Сергій Ківалов поєднує депутатство з наукою. Нині він є президентом Одеської юридичної академії. Саме там, як стало відомо ЗМІ, після призначення виборів сесію перенесли з червня на липень.

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Гуртожитки, де прописані студенти, є частиною мажоритарного округу Ківалова. Ба більше, студентів розділили на тих, хто буде агітувати та тих, хто консультуватиме одеситів у так званій "юридичній клініці". Це ніби як практика.



Сергій Ківалов

Експерти побачили в такому збігу обставин зловживання службовим становищем.



Після призначення виборів сесію перенесли з червня на липень

Не гребують кандидати використовувати і найменших. Так кандидат Віталій Павлик влаштував для дітей своїх виборців прогулянку Дніпром. А потім виправдовувався, що це зробив на прохання гімназії.



Прогулянка Дніпром для дітей від Віталія Павлика

До Дня захисту дітей депутат Полтавської облради Володимир Говоренко урочисто відкрив дитячий майданчик.



Дитячий майданчик від Володимира Говоренка

Найбільше запам'ятався Дмитро Голубов, який пригощав дітей медом.

Діти однієї з одеських шкіл дякують нардепу за отриманий мед: дивіться відео

Артисти у передвиборчих гастролях

Кандидати до Ради активно використовують в агітаційних шоу співаків, які досі не пішли у політику. До прикладу, в Одесі за проросійську партію "Довіряй ділам" агітували Ірина Білик та Макс Барських.



Афіша про концерт на підтримку мера Геннадія Труханова

Артем Вітко полтавськими селами возить Павла Зіброва і Дзідзьо.



Артем Вітко

Концерт на підтримку Артема Вітка: дивіться відео

Експерти зазначили, що це все передвиборча агітація, однак, наразі неофіційна.

"Допоки вони не зареєстровані як кандидати, то все, що вони роблять, вважається інформування. Тобто у нас немає законодавчого визначення дострокової агітації. Фактично про ці витрати не будуть звітувати і юридично за це немає відповідальності", – сказав координаторка руху "Чесно" Віта Думанська.

Дивіться відео про агітацію кандидатів до Ради:

Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.





Основні дати парламентських виборів-2019