"Останнє, що може Росія": Яковина припустив, навіщо в Іспанії розсилають листи з вибухівкою

2 грудня 2022 , 11:22
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У різні відомства Іспанії з 30 листопада надсилають листи з вибухівкою. Хоч на них і немає російського прапора, але цілком ймовірно, за цим стоять люди, пов'язані з країною-агресоркою.

Цей поштовий терор є черговим свідченням, що Росія використовує терористичні методи. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст та міжнародний оглядач Іван Яковина.

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Останній метод, яким може скористатися Росія

Міжнародний оглядач припустив, що Іспанія навряд злякається та припинить надавати військову допомогу Україні. Однак відношення саме до країни-агресорки в Іспанії стане набагато гірше.

Я впевнений, що іспанці скажуть, що треба ще більше допомагати Україні, тому що таке не можна лишати безкарним,
– зауважив Яковина.

За його словами, Росія пішла на такий крок, ймовірно, через те, що в неї немає інших методів. "Це останнє, чим може скористатися Росія, тому що на полі боя нічого показати не може. Намагалася зруйнувати енергетичну інфраструктуру – не вийшло", – підсумував російський опозиційний журналіст.

Яковина прокоментував поштовий тероризм в Іспанії: дивіться відео

Конвертний терор в Іспанії: що відомо

  • 30 листопада у Мадриді на території посольства України в Іспанії стався вибух. Небезпечний пристрій був захований у листі-бандеролі та надійшов на адресу посла України – Сергія Погорельцева.
  • Ввечері стало відомо, що атака проти українських дипломатів у Мадриді була не єдиною. Того ж дня пакунок із, імовірно, вибуховим пристроєм отримала у Сарагосі іспанська компанія Instalaza.
  • Глава уряду Іспанії Педро Санчес, а також Міністерство оборони й авіабаза Торрехон-де-Ардос отримали два вибухові пристрої. У Національній поліції країни повідомили, що конверт з вибухівкою, надісланий Санчесу, виявили та знешкодили ще 24 листопада. Тоді як Міноборони отримало такий лист 1 грудня.
  • У міноборони Іспанії прокоментували посилки з вибухівкою. У відомстві зазначили, що країна й надалі підтримуватиме Україну у війні з Росією та продовжить надавати фінансову та військову допомогу нашій державі.
  • Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк переконаний, що за цими терактами стоять російські спецслужби. На його думку, окупанти хочуть залякати європейські спільноти, щоб вони почали примушувати Україну до переговорів.

Автор: Оксана Харьковська