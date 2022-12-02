"Останнє, що може Росія": Яковина припустив, навіщо в Іспанії розсилають листи з вибухівкою

У різні відомства Іспанії з 30 листопада надсилають листи з вибухівкою. Хоч на них і немає російського прапора, але цілком ймовірно, за цим стоять люди, пов'язані з країною-агресоркою.

Цей поштовий терор є черговим свідченням, що Росія використовує терористичні методи. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст та міжнародний оглядач Іван Яковина.

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Останній метод, яким може скористатися Росія

Міжнародний оглядач припустив, що Іспанія навряд злякається та припинить надавати військову допомогу Україні. Однак відношення саме до країни-агресорки в Іспанії стане набагато гірше.

Я впевнений, що іспанці скажуть, що треба ще більше допомагати Україні, тому що таке не можна лишати безкарним,

– зауважив Яковина.

За його словами, Росія пішла на такий крок, ймовірно, через те, що в неї немає інших методів. "Це останнє, чим може скористатися Росія, тому що на полі боя нічого показати не може. Намагалася зруйнувати енергетичну інфраструктуру – не вийшло", – підсумував російський опозиційний журналіст.

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