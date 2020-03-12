Координатор "Великого будівництва" Голик запросив стежити за проєктом в режимі реального часу
Найбільший інфраструктурний проект за всю історію Незалежності – національна програма "Велике будівництво" – тепер має власний канал в Telegram.
Координатор "Великого будівництва" Юрій Голик запросив усіх бажаючих стежити за ходом проєкту онлайн в Telegram.
"Ми намагаємося якомога повно інформувати всіх про те, як працює "Велике будівництво". Той, хто підпишеться на Telegram-канал, може дізнатися, на якій стадії будівництво або ремонт об'єкта там, де він живе, або того, який комусь дуже важливий", – заявив Голик.
Як повідомлялося, національна програма "Велике будівництво" об'єднала будівництво та ремонт сотень шкіл, дитячих садків, стадіонів і лікарень по всій країні. Крім того, в рамках програми буде відремонтовано понад 6,5 тисяч кілометрів доріг.
Раніше Юрій Голик представив докладну карту, на якій показано, які дороги будуть відремонтовані в 2020 році.