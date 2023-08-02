Удар по Чорноморському флоту Росії усе ж був, військові кораблі просили про евакуацію, – ЗМІ

У ЗМІ з'явилося аудіоперехоплення розмови екіпажу судна, де надають координати для евакуації. Утім, невідомо, який саме російський корабель уражений дронами – "Сергій Котов" чи "Василь Биков".

У понеділок, 1 серпня, міноборони держави-агресора повідомило про те, що ЗСУ намагалися атакувати трьома морськими дронами патрульні кораблі Чорноморського флоту "Сергій Котов" і "Василь Биков". За їхнім повідомленням, атака була "безуспішною": дрони буцімто знищили, а кораблі продовжують патрулювання.

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Що відомо на цей момент

Утім, у ЗМІ з'явилася інформація, що атака на російські кораблі не була відбита. Моряки одного із суден просили про евакуацію постраждалих, а отже не все так, як хотіла би подати російська пропаганда.

Перехоплено розмову між екіпажами гелікоптерів Ка-29 (вони задіяні в евакуації) і береговими авіаційними службами. У ній передавали поточні координати кораблів, просили про санітарний автомобіль та уточнювали кількість постраждалих – поки відомо про одного загиблого і п'ятьох поранених. Який із кораблів ушкоджений – не вказано. Ка-29 мають доставити загиблих і поранених на територію Чорноморського вищого військово-морського училища Севастополя.

Який вантаж могли перевозити російські кораблі

Патрульні кораблі "Сергій Котов" і "Василь Биков" "контролювали судоходство" у південно-західній частині Чорного моря, за 340 кілометрів від Севастополя. Ці кораблі озброєні ракетними комплексами "Калібр", "Ігла-С" і авіаційною групою з гелікоптера Ка та БпЛА "Орлан". Таким чином, Росія продовжує спроби перетворити Чорне море на підконтрольне їй "озеро".

Що цікаво, росіяни говорять про те, що має бути прикордонник для "розмитнення". Імовірно, мова про вантаж контейнеровоза Sparta-IV. Хоча Росія називає контейнеровоз цивільним, джерела в оборонному секторі стверджують, що на судні встановлена крупнокаліберна зброя, а на борту перебувають кадрові військові. Це, звісно, грубо порушує міжнародне морське право та перетворює судно на законну військову ціль.

Раніше контейнеровоз Sparta-IV возив зброю із Сирії, за що СБУ повідомила його капітанові про підозру у червні 2023. Ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1", автомобілі "Урал-4320" і некеровані реактивні снаряди для систем залпового вогню перекинули до окупованого Криму, звідки вони мали вирушити на Південь України.

У Міністерстві оборони України вказували, що російські кораблі стали легітимною військовою ціллю, оскільки держава-агресор загрожує свободі мореплавства, зокрема погрожує цивільним кораблям у Чорному морі. Була інформація про те, що "Сергій Котов" може перехоплювати торгові судна. 25 липня Росія уже буцімто відбила атаку на цей корабель, та не всі росіяни повірили в це.