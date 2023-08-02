Удар по Чорноморському флоту Росії усе ж був, військові кораблі просили про евакуацію, – ЗМІ
Джерело:"Бабель"
У ЗМІ з'явилося аудіоперехоплення розмови екіпажу судна, де надають координати для евакуації. Утім, невідомо, який саме російський корабель уражений дронами – "Сергій Котов" чи "Василь Биков".
У понеділок, 1 серпня, міноборони держави-агресора повідомило про те, що ЗСУ намагалися атакувати трьома морськими дронами патрульні кораблі Чорноморського флоту "Сергій Котов" і "Василь Биков". За їхнім повідомленням, атака була "безуспішною": дрони буцімто знищили, а кораблі продовжують патрулювання.
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Що відомо на цей момент
Утім, у ЗМІ з'явилася інформація, що атака на російські кораблі не була відбита. Моряки одного із суден просили про евакуацію постраждалих, а отже не все так, як хотіла би подати російська пропаганда.
Перехоплено розмову між екіпажами гелікоптерів Ка-29 (вони задіяні в евакуації) і береговими авіаційними службами. У ній передавали поточні координати кораблів, просили про санітарний автомобіль та уточнювали кількість постраждалих – поки відомо про одного загиблого і п'ятьох поранених. Який із кораблів ушкоджений – не вказано. Ка-29 мають доставити загиблих і поранених на територію Чорноморського вищого військово-морського училища Севастополя.
Який вантаж могли перевозити російські кораблі
Що цікаво, росіяни говорять про те, що має бути прикордонник для "розмитнення". Імовірно, мова про вантаж контейнеровоза Sparta-IV. Хоча Росія називає контейнеровоз цивільним, джерела в оборонному секторі стверджують, що на судні встановлена крупнокаліберна зброя, а на борту перебувають кадрові військові. Це, звісно, грубо порушує міжнародне морське право та перетворює судно на законну військову ціль.
Раніше контейнеровоз Sparta-IV возив зброю із Сирії, за що СБУ повідомила його капітанові про підозру у червні 2023. Ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1", автомобілі "Урал-4320" і некеровані реактивні снаряди для систем залпового вогню перекинули до окупованого Криму, звідки вони мали вирушити на Південь України.
У Міністерстві оборони України вказували, що російські кораблі стали легітимною військовою ціллю, оскільки держава-агресор загрожує свободі мореплавства, зокрема погрожує цивільним кораблям у Чорному морі. Була інформація про те, що "Сергій Котов" може перехоплювати торгові судна. 25 липня Росія уже буцімто відбила атаку на цей корабель, та не всі росіяни повірили в це.