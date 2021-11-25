Кораблі й винищувачі: Канада може збільшити військову допомогу Україні через загрозу від Росії

Канада розглядає можливість збільшення військової допомоги Україні. Призвело до цього те, що Росія стягує свої війська до українського кордону.

Наразі немає одностайності щодо того, чи втримають президента Росії Володимира Путіна додаткові сили НАТО від подальшої агресії. Ситуацію ж у цілому в Канаді вважають важливим міжнародним випробуванням.

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Канада міркує щодо збільшення військової допомоги Україні

Канадські журналісти з посиланням на інформовані джерела повідомили, що новопризначена міністерка оборони країни Аніта Ананд розглядає можливість розширення військової допомоги Україні.

Причому мовиться як про сотні військовослужбовців (на додачу до тих, які вже перебувають в Україні на навчальній місії), так і про значніші дії.

(на додачу до тих, які вже перебувають в Україні на навчальній місії), так і про значніші дії. Зокрема, переміщення військового корабля у Чорне море та передислокацію деяких винищувачів CF-18, які зараз базовані у Румунії.

Це підкріплення для України мало б бути відвертим сигналом для Володимира Путіна, який у 2021 вже вдруге збурив світ концентрацією своїх військ біля українського кордону (за різними даними, вона вже сягнула приблизно сотні тисяч).

У Канаді переконані, що у такий спосіб Путін вирішив за будь-яку ціну утримати Україну від приєднання до НАТО.

А проте, чи допоможе збільшення військової допомоги Україні втримати Путіна (чи, навпаки, підштовхне його до дій) – поки не певні.

У будь-якому разі ситуацію оцінюють як серйозне міжнародне випробування, а для пані Ананд – перше на посаді глави міноборони.

джерела видання наголосили, що влада рішення щодо розміщення додаткових канадських сил в Україні ще не прийняла. Схожа ситуація і зі США – там CNN написали, що у Білому домі думають, а чи не надати Україні

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