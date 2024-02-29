Яка ситуація на польському кордоні зараз: у ДПСУ назвали найбільш завантажені напрямки
Польські фермери наразі блокують 6 пунктів пропуску з України. Через це кількість пропусків вантажних транспортних засобів знизилася.
Водночас ситуація із блокуванням кордону досі лишається незмінною. Про це в етері телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає 24 Канал.
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У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею
Речник ДПСУ підкреслив, що польські фермери блокування 6 пунктів пропуску ускладнюють рух саме для вантажних транспортних засобів. Це транспортні засоби, які йдуть як у бік України, так і в Польщу.
Станом на ранок сьогодні сукупно на всіх 6 напрямках в черзі перебуває десь 2 200 вантажівок, найбільше навпроти пунктів пропуску Краківець, Рава-Руська та Ягодин,
– розповів Демченко.
Він також сказав, що є суттєві зниження перетинів кордону саме вантажівками. Особливо це відчутно у напрямку пункту пропуску Шегині.
"За минулу добу тут кордон перетнули десь 35 вантажівок, 24 з яких йшли в бік України. Фактично це пропускали по 1 вантажівці за годину. І 10 вантажних транспортних засобів проїхало в бік Польщі, тобто ще менше ніж одна вантажівка за годину", – зазначив він.
Також, за словами Демченка, критично низький показник перетину кордону у напрямку пункту пропуску Ягодин. Там за минулу добу в бік України перетнуло кордон десь 70 вантажівок.
Демченко наголосив, що в напрямку Ягодина польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які йдуть з України в бік Польщі. Тому за останні дні показники перетину там – низькі.
Демченко сказав, чи пускають гумвантажі в Україну
- Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко також пояснив, що ситуація з гуманітарними та військовими вантажами відрізняється від ситуації з вантажівками. Наразі прикордонники не фіксували зупинення всіх необхідних для нашої держави вантажів.
- Демченко зауважив, що йому складно оцінити, наскільки безперешкодно гуманітарні та військові вантажі можуть проїхати через місця, де перебувають польські фермери. Але він підкреслив, що з пункту пропуску в Україну такі вантажі прибувають.
- Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск говорив про можливе повне закриття кордону України з Польщі. Однак торговий представник України Тарас Качка спростував заяви щодо перемовин Україні і Польщі про закриття кордону.