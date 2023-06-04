Роздали автомати й лопати: Росія кинула 200 курсантів для охорони кордону на Бєлгородщині

Росія була не готова воювати на своїй території. І зараз це чітко видно через незахищені кордони, зокрема у Бєлгородській області. Окупанти у швидкому порядку намагаються посилити позиції, створивши армію "збірну-солянку" – кого звідки вдається "вичепити", того так і ставлять на позиції.

Це у своєму стрімі відзначив військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він пояснив, хто з'явився на території Бєлгородської області.

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"Стажування" для курсантів

За словами Жданова, Герасимов стоїть на чіткій позиції і не дає знімати жодного солдата з лінії фронту. Тому російському керівництву доводиться деінде шукати "живе м'ясо" для оборони. Одним з таких стали курсанти військових училищ.

"Дали 200 курсантів з військових училищ. Третій курс, їм записали це як стажування. Роздали автомати, лопати і кинули на підсилення. Де саме вони з'являться – подивимося за декілька діб, коли стане зрозуміло в ході зіткнень. Або розвідка скаже на яку ділянку їх кинули у Бєлгородській області", – пояснив військовий експерт.

Олег Жданов про події у Бєлгородській області: дивитись відео

Буряти 2.0

За словами військового експерта і повідомленнями в тому числі російських пабліків, на території Бєлгородщини також, ймовірно, з'явилися представники Туви та Бурятії. І діють вони точнісінько так, як в Ірпені, Бучі та інших містах Київщини під час окупації.

Сам факт – мародерство, грабунки, ґвалтування, вбивства своїх же. Коли в Україні вони були, то діяли з нашим цивільним населенням як з ворогом. Але ж там живуть громадяни Росії. І настільки це такий менталітет чи порядки. Зайшли в Шебекіно – почали грабувати будинки. Хто намагається перешкоджати – вбивають за принципом "війна все спише",

– відзначив Олег Жданов.

У свою чергу бійці РДК запропонували відкрити коридори для місцевих, аби вони могли евакуюватися на територію України і таким чином врятуватися. Наша країна готова надати ці гуманітарні коридори.

"Я раніше казав, що нам треба бути готовими до великої хвилі біженців з Росії, коли в них там почнеться. Ось перші ластівки цих біженців можуть з'явитися уже на території нашої країни", – додав військовий експерт.

Події в Бєлгородській області: останні новини

Бійці РДК та легіону "Свобода Росії" продовжують операції зі звільнення територій від путінського режиму. Станом на 4 червня вони ведуть бої поблизу міста Шебекіно: "полюють" на ворожу піхоту та техніку.

Тим часом путінські війська намагаються дістати добровольців, але по факту обстрілюють будинки мирних мешканців. Окупанти закидають своє ж місто фосфорними снарядами. Обстріли видно з Маслової Пристані, що в Шебекінському районі Бєлгородської області.

Добровольці звернулися до губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова з пропозицією провести переговори. Вони хочуть обговорити ситуацію в регіоні та його майбутнє, а також, що чекає Росію.