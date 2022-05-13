На кордоні з невизнаним Придністров'ям посилюють фортифікаційні та оборонні споруди

На Одещині перевіряють фортифікаційні споруди біля кордону з невизнаним Придністров'ям. Їх мають підготувати до належного стану.

Це відбувається у Роздільнянському та Подільському районах. Про це повідомив глава Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

До речі Заборона на в’їзд, рибальство та рух суден: у прикордонних районах Одещини ввели обмеження

Крім фортифікаційних споруд, перевірили готовність оборонних рубежів. Марченко доручив привести їх у належний стан.

Чи є загроза з Придністров'я

У Генштабі ЗСУ 11 травня повідомили, що ситуація на Бессарабському напрямку викликає занепокоєння. Річ у тім, що в невизнаному Придністров'ї російські війська перебувають у повній бойовій готовності. Американська розвідка вважає, що Путін хоче почати війну і в Молдові, тому що не досяг бажаних успіхів в Україні.

Щоправда, в Міністерстві внутрішніх справ оцінювали можливість нападу з боку Придністров'я малоймовірною. Навпаки стверджували, що росіяни начебто готуються в "ПМР" до оборони, тому й встановлюють блокпости та перекривають дороги.

Речник ОВА Сергій Братчук розповів, що Одещина розпочала нарощувати Сили територіальної оборони. Наразі відкритих ворожих дій щодо України не видно, однак такі заходи проводять, щоб запобігти можливим провокаціям. Їх поширюють у Придністров'ї постійно. Наприклад, 6 травня там заявили, мовляв, зі сторони України у бік Придністров'я лунали постріли.

Секретар РНБО Олексій Данілов не виключав, що Москва мріє про сухопутний коридор до Придністров'я. Однак зрозуміло, що ці мрії агресора ніколи не здійсняться.

А що каже влада Молдови

Президентка Молдови Майя Санду 7 травня зробила заяву. Вона впевнена, що безпеці її країни нічого не загрожує. Однак влада пильно стежитиме за перебігом подій, аби уникнути ескалації. Кишинів прагне зберегти мир.

Перед цим, 27 квітня, Санду визнала, що Молдова не має боєздатної армії. Президентка хоче модернізувати збройні сили своєї країни. Вона додала, що розуміє всі проблеми, коли на кордоні, тобто в Україні, йде війна.

Цікаво – Окремий наступ з Придністров’я реальний? Відповідь військового експерта: