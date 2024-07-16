Пожежа в Коренево на заводі, який атакували дрони: показуємо на карті розташування підприємства

Дрони вкотре атакували Росію. Уночі 16 липня спалахнув завод низьковольтної апаратури в робочому поселенні Коренево, що в Курській області.

OSINT-аналітики 24 Каналу визначили координати підприємства. У цьому матеріалі дізнавайтесь, де розташований завод та звідки знімали відео, як він палає.

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Пожежа на заводі в Коренево: розташування підприємства

Вогонь на заводі низьковольтної апаратури поширився на 400 квадратних метрів. Російська влада заявила, що український безпілотник скинув вибухівку.

На одній з фотографій видно вогонь і паркан, за допомогою якою вдалось визначити розташування підприємства.



У Курській області горів завод низьковольтної апаратури / Зображення взято з телеграм-каналів

Цифрою "1" ми позначили місце, звідки здійснювали зйомку, а "2" – саме підприємство.

На сайті відповідної російської компанії ми знайшли відео, на якому видно ворожий завод, а також паркан, поблизу якого фіксували пожежу на підприємстві.



Кореневський завод низьковольтної апаратури, що горів уночі / Фото взято зі відео на сайті підприємства

На картах від Google maps відповідний завод можна побачити, вставши у пошуковий рядок такі координати: 51.40963142961261, 34.90105937047075

Де розташований російський завод, який атакували дрони в Коренево: дивіться на карті від Google maps

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Додамо наостанок, що, як пишуть ворожі медіа, Кореневський завод низьковольтної апаратури виготовляє продукцію для енергетики та інших галузей промисловості Росії.