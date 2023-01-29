Королевська з чоловіком написали заяви на складання мандатів, – ЗМІ

Одіозна Наталія Королевська та її чоловік – нардеп Юрій Солод – написали заяву на складання мандатів. Новину повідомили 29 січня.

Декілька днів тому Королевська та Солод "засвітилися" у Дубаї. ЗМІ повідомляли, що ще восени подружжя придбало нерухомість. Її оцінюють у понад 10 мільйонів доларів.

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Також у Дубаї перебуває син Королевської.

Чим "прославилося" одіозне подружжя

Королевська та Солод упродовж останніх років будували політичну кар'єру як представники ОПЗЖ. Її діяльність суд заборонив ще влітку 2022 року.

Королевська неодноразово опинялася в епіцентрі скандалу. Зокрема, її внесли у базу "Миротворця" за зв'язки з фсб та організацію диверсійних заходів на території України.

Одіозна політикиня вимагала повернути в школи російську мову. Свою проросійську позицію нардепка пояснювала абсурдною заявою, що "усі і так говорять в Україні російською". Не обійшлася Королевська й без прокремлівських фейків.

Під час запровадження воєнного стану в Україні Королевська активно прогулювала засідання Ради, а тоді просто втекла. Українцям вона запам'яталася також своєю абсурдною заявою про "кішачі магазини".

Солод до свого "туру" у Дубай також активно "вкидав" проросійські заяви в інформаційний простір. Зокрема, "підспівував" дружині у питанні мови.

Скандальна нардепка, вочевидь, має проблеми з "математикою". У її декралації виявили "нестиковок" майже на 50 мільйонів . Мовиться про декларацію за 2020 рік.

Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій

У грудні 2022 року повідомили, що Офіс генпрокурора, ймовірно, відкрив справу проти всіх депутатів ОПЗЖ . Мовиться про державу зраду.

Володимир Зеленський ще навесні 2022 року підписав закон про заборону проросійських партій. Відповідний документ підтримали 300 народних обранців.

Мовиться про заборону політичних сил, які виправдовували або заперечували збройну агресію Росії проти України. Зокрема: