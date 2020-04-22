Коронавірус і вибори: хто з депутатів хоче підкупити медиків

Коронавірус став гарною нагодою для політиків попіаритися напередодні місцевих виборів. Що насправді приховується за тоннами гуманітарної допомоги, яку відправляють медикам та нужденним – читайте далі.

В умовах спалаху коронавірусу трансформувалося так зване гречкосійство українських політиків. Якщо раніше роздавали продуктові набори та будували дитячі майданчики, то тепер кожен політик намагається показати, як саме він допомагає боротися із смертоносною недугою. Про це йдеться у сюжеті 24 каналу.

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Наприклад, фонд Петра Порошенка на Великдень вітав воїнів. А Віктор Медведчук і фонд Ріната Ахметова передали соціальну допомогу пенсіонерам. Крім того, фонд Олександра Вілкула надав медикам міської лікарні Кривого Рогу засоби захисту, у яких нестерпно працювати. Медсестра тієї лікарні опублікувала відео на своїй сторінці у фейсбуці, де показала цю допомогу.

Часто допомогу роздають у партійних накидках та обов'язково в брендованих пакетах. Експерти кажуть, що така політична активність пов'язана з місцевими виборами, які мають відбутися восени.

Зрозуміло що депутати, мери та кандидати в мери прагнуть про себе нагадати точково, роздаючи гречку і допомогу, але при цьому створюючи величезний піар. Вони готують підґрунтя до можливих найближчих виборів,

– зазначив журналіст Дмитро Гнап.

Довідка. Місцеві вибори в Україні повинні відбутись 25 жовтня 2020 року. На них обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад. Участь у виборах зможуть взяти лише ті населені пункти, які сформували органи місцевого самоврядування.

За словами експертів, це лише ситуативне реагування на проблему та фальшиве благодійництво. Адже саме ці політики мали б на законодавчому рівні вже давно подбати про забезпечення медиків.

Що відомо про коронавірус у лікарів?Станом на 22 квітня в Україні підтвердили 6 592 випадків зараження коронавірусом. За добу виявили 467 нових випадків інфікування.



Міністр охорони здоров' я Максим Степанов повідомив, що в Україні за останню добу 21 квітня коронавірус виявили ще у 107 медиків. Загалом в Україні вже 1245 працівників медичної сфери захворіли на COVID-19.