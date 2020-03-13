Коронавірус міг потрапити у Держдуму РФ: депутат повернувся з Європи і ходив на роботу

У російській Держдумі справжню паніку спричинив депутат "Ліберально-демократичної партії" Сергій Катасонов, який повернувся з Франції і кілька днів ходив на роботу. Дійшло до того, що колеги пропонують позбавити безвідповідального депутата мандату.

Голова Держдуми В'ячеслав Володін розпорядився на 14 днів анулювати перепустку Катасонова у будівлю парламенту, повідомляє видання ТАСС.

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Занепокоєння щодо того, що депутат ЛДПР не дотримувався режиму самоізоляції, висловив голова партії Володимир Жиріновський. Він наполіг на тому, щоб позбавити Сергія Катасонова мандату або заборонити йому брати участь у виборах.

Я пропоную покарати повчально перед усією країною. Щоб усі знали, що ми, депутати, не збираємося прикривати тих, хто таким мерзенним чином може бути джерелом справжньої епідемії в нашій країні,

– заявив Жиріновський.

Добре бодай не запропонував лінчувати свого колегу. Як-не-як, лідер "Ліберально-демократичної партії". Крім того, Жиріновський заявив, що Катасонов уже міг заразити десятки людей у російському парламенті.

Спікер Держдуми Володін також запропонував ізолювати колег депутата, з якими той контактував останнім часом, його помічників та інших депутатів, які сидять у сусідніх з Катасоновим рядах.

Що відомо про Катасонова?Сергій Катасонов – російський депутат з 2011 року. З того ж часу він є першим заступником голови парламентського комітету з питань бюджету і податків.



До приходу у Держдуму Катасонов був депутатом міськради Оренбурга, звідки він родом, а також депутатом Законодавчих зборів області. До 2010 року був членом партії "Єдина Росія".

Коронавірус у Франції: коротко

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