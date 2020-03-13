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      Коронавірус міг потрапити у Держдуму РФ: депутат повернувся з Європи і ходив на роботу

      - Читать новость на русском
      Російський депутат Катасонов викликав паніку у колег після того, як повернувся з Франції / rbc.ru

      У російській Держдумі справжню паніку спричинив депутат "Ліберально-демократичної партії" Сергій Катасонов, який повернувся з Франції і кілька днів ходив на роботу. Дійшло до того, що колеги пропонують позбавити безвідповідального депутата мандату.

      Голова Держдуми В'ячеслав Володін розпорядився на 14 днів анулювати перепустку Катасонова у будівлю парламенту, повідомляє видання ТАСС.

      До слова Коронавірус в Росії: помер перший хворий

      Занепокоєння щодо того, що депутат ЛДПР не дотримувався режиму самоізоляції, висловив голова партії Володимир Жиріновський. Він наполіг на тому, щоб позбавити Сергія Катасонова мандату або заборонити йому брати участь у виборах.

      Я пропоную покарати повчально перед усією країною. Щоб усі знали, що ми, депутати, не збираємося прикривати тих, хто таким мерзенним чином може бути джерелом справжньої епідемії в нашій країні,
      – заявив Жиріновський.

      Добре бодай не запропонував лінчувати свого колегу. Як-не-як, лідер "Ліберально-демократичної партії". Крім того, Жиріновський заявив, що Катасонов уже міг заразити десятки людей у російському парламенті.

      Спікер Держдуми Володін також запропонував ізолювати колег депутата, з якими той контактував останнім часом, його помічників та інших депутатів, які сидять у сусідніх з Катасоновим рядах.

      Що відомо про Катасонова?Сергій Катасонов – російський депутат з 2011 року. З того ж часу він є першим заступником голови парламентського комітету з питань бюджету і податків.

      До приходу у Держдуму Катасонов був депутатом міськради Оренбурга, звідки він родом, а також депутатом Законодавчих зборів області. До 2010 року був членом партії "Єдина Росія".

      Коронавірус у Франції: коротко

      Франція разом з Італією та Іспанією входить до трійки країн Європи, які найбільше постраждали через епідемію коронавірусу. У Франції загалом підтвердили майже 3 тисячі випадки захворювання, а померла через коронавірус 61 людина.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Володимир Жиріновський Новини Росії Коронавірус Covid-19
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