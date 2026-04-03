Росія вдарила по Коростеню дронами та ракетами: 1 людина загинула, є поранені

Росія обстріляла Житомирщину дронами і ракетами. Там чули кілька вибухів.

Повітряну тривогу у Житомирській області оголосили після 07:30. Повітряні сили повідомляли про наближення до регіону дронів і ракет.

Що відомо про атаку на Коростень?

Під ворожим ударом опинився Коростень. У коментарі для Суспільного заступниця Коростенського міського голови Наталія Чижевська розповіла, що близько 10:00 у місті пролунали чотири вибухи. На місці вибуху здійнявся стовп диму.

Якраз перед вибухами з'явилися повідомлення про те, що БпЛА рухаються на Коростень з південного сходу.

Після 11:30 у Коростені знову було гучно. Перед цим Повітряні сили попереджали, що у напрямку населеного пункту летить ракета.

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що ворог завдав комбінованого ракетно-дронового удару по житловій забудові та цивільній інфраструктурі Житомирщини.

За даними поліції Житомирщини, одна людина загинула. Це 70-річна жінка. Ще 7 людей поранено.

Наслідки терору Житомирщини / Фото ГУНП на Житомирщині

Внаслідок ворожої повітряної атаки на півночі Житомирщини зруйновано 18 будівель, серед яких – 9 житлових будинків. Пошкоджень зазнали понад 100 житлових будинків, понад 55 господарських приміщень і 2 магазини.

Тривають пошуково-рятувальні роботи, гасіння пожеж, фіксація воєнного злочину та допомога постраждалим. Також на місці працюють вибухотехніки поліції.

У ДСНС повідомили, що через російську атаку по житловому сектору кількість травмованих зросла до 10, а 2 з них надзвичайники деблокували з-під завалів. Пожежу вдалося ліквідувати. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Наслідки російської атаки / ДСНС

До слова, у зв'язку з масованою атакою в області запровадили аварійні відключення світла.

Нагадаємо, що вранці 3 квітня Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну. Ворог випустив понад 400 дронів. Окрім того, окупанти вдарили по українських містах ракетами.

