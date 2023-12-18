У машину з кортежу Байдена влетіло авто: реакція політика потрапила на відео

У кортеж президента США Джо Байдена врізалась автівка. Інцидент трапився у місті Вілмінгтоні американського штату Делавер.

Журналістам про інцидент розповіли очевидці. Аварія трапилась орієнтовно о 20:00 17 грудня за місцевим часом, тобто о 3:00 18 грудня за Києвом.

Дивіться також Імпічмент Байдена: Палата представників США проголосувала за розслідування

Що відомо про аварію за участі кортежу Байдена

Свідки розповіли, що сріблястий седан з номерами Делаверу в'їхав у припаркований позашляховик, який охороняв кортеж президента.

Інцидент трапився через декілька хвилин після того, як Джо Байден відповів на запитання репортера.

Байден і перша леді Джилл Байден щойно залишили його передвиборчий штаб, коли сталося зіткнення. Джилл Байден також була в безпеці після інциденту,

– заявили журналісти.

За їхніми даними, сріблястий седан, у якого було пошкоджено бампер, після зупинки швидко оточили співробітники служби безпеки. Агенти загнали машину у кут і направили зброю на водія, який підняв руки вгору.

Очевидці зняли місце інциденту: дивіться відео Josh Wingrove

Свідки розповіли, що після інциденту Байдени щасливо повернулися до свого будинку у Вілмінгтоні.

Реакція Байдена на інцидент: дивіться відео

Видання ABC news написало, що інцидент не вплинув на графік президента США.

Видання The New York Times написало, що Секретна служба запевнила – аварія була випадковою, і водій не знав, що пан Байден присутній на події.

У Словаччині в ДТП потрапив автобус з українцями