"Попри дощ і калюжі": кортеж Путіна вночі неочікувано прибув у Кремль
22 квітня 2024, 00:46Читать новость на русском
Пізно ввечері 21 квітня кортеж російського диктатора прибув у Кремль. Не стали на заваді навіть дощ і калюжі.
Про це повідомляють російські пропагандисти. У мережі вже оприлюднили відповідне відео, передає 24 Канал.
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Кортеж Путіна прибув до Кремля
РосЗМІ пишуть, що кортеж Путіна прибув до Кремля о 23:10. Зауважують, що це сталося "попри дощ і калюжі".
Кортеж диктатора прибув до Кремля: дивіться відео
Також пропагандисти зазначили, що вже в понеділок після 12:00 диктатор звірить годинник з Ільхамом Алієвим.Коротка довідка. Ільхам Алієв – президент Азербайджану.
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