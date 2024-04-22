"Попри дощ і калюжі": кортеж Путіна вночі неочікувано прибув у Кремль

Пізно ввечері 21 квітня кортеж російського диктатора прибув у Кремль. Не стали на заваді навіть дощ і калюжі.

Про це повідомляють російські пропагандисти. У мережі вже оприлюднили відповідне відео, передає 24 Канал.

Важливо Довіряти Путіну неможливо, – Зеленський заявив, що диктатор не погодиться на врегулювання війни

Кортеж Путіна прибув до Кремля

РосЗМІ пишуть, що кортеж Путіна прибув до Кремля о 23:10. Зауважують, що це сталося "попри дощ і калюжі".

Кортеж диктатора прибув до Кремля: дивіться відео

Також пропагандисти зазначили, що вже в понеділок після 12:00 диктатор звірить годинник з Ільхамом Алієвим.

Росія виводить війська з Нагірного Карабаху

Напередодні азербайджанські ЗМІ повідомили, що Росія розпочала виведення так званих "миротворців" з території Нагірного Карабаху.

Перші військові та техніка вже покинули територію храму Худаванг у Кельбаджарському районі.

У коментарі 24 Каналу радник керівника ОП зазначив, що країна-агресор зараз намагається знайти додаткові, професійні військові спроможності.

Окупанти збирають їх скрізь. Зокрема, на Далекому Сході, на Балтиці, на північних напрямках. Загарбники роблять з них штурмові загони, батальйони й відправляють на лінію фронту.

. Ільхам Алієв – президент Азербайджану.