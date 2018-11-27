Корупція в часи війни – це мародерство, – Садовий

На п'ятому році війни з Росією Президент Петро Порошенко попросив парламент ввести воєнний стан. Парламент підтримав президента – маємо 30 днів.

Про це заявив мер міста Львова Андрій Садовий у своєму відеозверненні.

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Я думаю, що президент має всі повноваження для того, щоб навести порядок в питаннях критичної інфраструктури: вода, тепло, електроенергія. А ми розуміємо, що більшість об'єктів критичної інфраструктури перебуває в управлінні росіян. Як ми можемо вигравати війну, яку розпочала Росія, якщо ця країна всередині контролює стратегічні об'єкти, – сказав Садовий.

Російська агентура – Медведчук, Рабінович, Бойко – надалі будуть займатися антиукраїнською політикою, їх ніхто не буде рухати?,

– розповів мер Львова.

Садовий нагадав також і про питання корупції. За його словами, якщо рівень корупції буде зберігатися такий як сьогодні, то ми не зможемо виграти у війні.

Корупція в часи війни – це мародерство, а покарання має бути максимально жорстоке,

– наголосив чиновник.

Нагадаємо, за версією української сторони, Росія після зухвалої атаки в Азовському морі на кораблі ВМС захопила 23 українських моряків. Наразі відомо імена 18 з них. Також у РФ переконують, що у результаті обстрілу вищезазначених суден нібито "зазнали легких поранень" троє українських військових. Водночас країна-агресор заявила, що усі постраждалі внаслідок нападу українські моряки отримали всю необхідну медичну допомогу.



Щоправда, під час засідання Радбезу ООН постійний представник України в організації Володимир Єльченко зазначив, що один із захоплених українських моряків перебуває у критичному стані. Згодом керівник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко додав, що загалом було троє поранених, і вони перебувають у лікарні. Щодо решти українських моряків, то, за його словами, їхня доля наразі є невідомою та зв’язку з ними немає.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

Все, що треба знати про воєнний стан в Україні: дивіться відео