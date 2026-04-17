Збитки на 100 мільйонів гривень: Нацполіція викрила масштабну схему на закупівлі дров для ЗСУ

Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції викрив масштабні схеми на закупівлі дров для ЗСУ. Держава зазнала збитків на близько 100 мільйонів гривень.

Про це інформує Національна поліція України.

Які деталі схеми відомі?

До організації цих корупційних схем були залучені посадовці квартирно-експлуатаційних управлінь і відділів, а також пов'язані із ними "свої" підприємці-підрядники.

За даними слідства, в окремих договорах вартість деревини для Збройних сил України була завищена на 30 – 40% від ринкової, тоді як подекуди дрова взагалі постачали не в повному обсязі.

Такі махінації завдали державі чималих збитків. Правоохоронці кажуть про 100 мільйонів гривень недоотриманих коштів.

У поліції додали, що у рамках 20 відкритих кримінальних проваджень фахівці провели майже 50 обшуків на території 15 областей України, зокрема й у столиці.

Наразі підозру отримали шість організаторів схем.

