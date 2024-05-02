Усунули конкурента: хто наживатиметься на будівництві у Маріуполі замість заступника Шойгу
Заступника Сєргєя Шойгу Тимура Іванова заарештували за розкрадання грошей виділених на відбудову Маріуполя. На його місце призначили віцепрем'єра уряду Росії Марата Хуснулліна. Є великі сумніви, чи захоче він руйнувати корупційні схеми в Маріуполі.
Про це розповів 24 Каналу радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зазначивши, що призначення Хуснулліна – остаточна монополізація того, що відбувається в Маріуполі. Він додав, що лише два об'єкти у місті були під керівництвом міністерства оборони Росії, за які відповідав Іванов – це ЖК Невський та Нахімовське військово-морське училище. Все інше давно належало Марату Хуснулліну.
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Корупція в Маріуполі
Андрющенко пояснив, як у Росії відбувається розподіл виділених коштів на будівельні проєкти, наголосивши, що в Маріуполі головний підрядник Хуснуллін.
Його компанії отримують гроші від російського федерального бюджету, а потім обирають субпідрядників, які реалізовуватимуть окремі проєкти. Тому важко сказати, що там (в Маріуполі – 24 Канал) щось зміниться, просто йому усунули конкурента Іванова,
– сказав Петро Андрющенко.
На перспективу така ситуація в Маріуполі для України на користь. Будь-яка відсутність конкуренції всередині тоталітарної влади призводить спочатку до внутрішніх репресій, а потім до розпаду.
Що відомо про Тимура Іванова
Іванов, за словами Андрющенка, з'явився в Маріуполі у другій половині 2022 року, коли почали будувати ЖК Невський.
Він приїжджав виключно тоді, коли треба було з кимось зустрітись та зробити фото для пропаганди,
– підкреслив він.
Андрющенко вважає, що наступним, кого заарештують, буде Марат Хуснуллін, бо в нього об'єми корупційних схем не менші ніж в Іванова.
Ситуація в Маріуполі: останні новини
- Нещодавно компанія Knauf потрапила під шквал критики. Згідно з журналістським розслідуванням, німецька корпорація допомагала росіянам відбудовувати знищений ними ж Маріуполь. Відтак, стало відомо, що німецький виробник будматеріалів Knauf повністю згортає свою діяльність в Росії після понад 30 років роботи на російському ринку. Мовиться, що компанія так і не назвала причини виходу з Росії.
- У Росії знову вигадали "казочку", аби виправдати злочини загарбників, які ті чинили у Маріуполі. Пропагандисти запевняють, що українські діти нібито "різали" російських військових у місті. Навіть українські діти вселяють страх у російських військових.
- У тимчасово окупованому Маріуполі спалахнула пожежа. Окупаційна влада заспокоює населення та наполягає на тому, що це просто "грім". Маріупольський Спротив повідомив, що після пожежі з Лівобережного району вивозили поранених на трьох вантажівках "Урал" в бік Новоазовська.