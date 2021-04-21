Корупційно-олігархічна система чинить потужний опір Зеленському, – Єрмак

Минуло 2 роки, як Володимир Зеленський переміг на виборах. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що корупційно-олігархічна система чинить опір главі держави, однак здаватись він не думає.

Єрмак вважає, ті вибори показали, що "старі методи" більше не дають результату, а маніпуляції та фейки не працюють. Також чиновник назвав цей день початком змін.

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Корупційно-олігархічна система, наче багатоголова гідра, і не думає здаватися, тому щодня чинить потужний опір. Вона намагається зруйнувати наші зусилля, дуже часто підігруючи при цьому зовнішнім ворогам нашої країни. Але Володимира Зеленського це не зупинить,

– заявив глава ОП.

Крім того, Єрмак написав, що Зеленський дійсно любить Україну.

"Кожен в команді Зеленського мріє побачити нашу країну сильною, заможною та комфортною для усіх громадян. День другого туру виборів вже залишився в історії, але історія нової, європейської і процвітаючої України тільки починається", – підсумував політик.

Перемога Зеленського: коротко