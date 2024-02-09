Скандал через мобілізацію: у мережі показали емоційне відео зустрічі ТЦК з громадою Космача

Раніше близько сотні мешканок села Космач перекрили дорогу до селища, захищаючи таким чином чоловіків від призову на службу до війська. Згодом працівники ТЦК та громада зустрілися, аби обговорити це питання. Відео гучної "розмови" оприлюднили в мережі.

Мовиться, що у селищі Космач Івано-Франківської області військові провели бесіду з місцевими жителями, які перекривали дорогу, аби не пропустити нібито машини з ТЦК. Розмова була аж надто "гучною", оскільки у залі безперервно лунали суперечки.

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Деталі напруженої зустрічі

Мешканці селища невдоволені тим, що в України триває мобілізація. Вони надзвичайно емоційно доводили свою точку зору для представників ТЦК.

За їхніми словами, їх обурюють так звані "неконституційні укази". Як зазначили мешканці селища, їм не подобається той факт, що на війні не воюють депутати.

Водночас вони наголошували на тому, що в Україні не оголошено війну. Це нібито є причиною того, що люди "не знають від кого захищати країну".

У нас оголошено війну в Україні? Відбиття агресії від кого? Від вас самих? Ми не розуміємо, від кого. Чому людей забирають? Ось такі куркулі, які мають досвід військовий – туди (на війну – 24 Канал), а ми за вами. Що ви людей дурите,

– обурюються мешканці.

Військові відповіли людям та зауважили, що станом на зараз в Україні запроваджено правовий режим воєнного стану. Його вводять у разі потреби відбиття агресії, яку наразі й здійснює Росія проти України.

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