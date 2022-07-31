Капітуляції не буде, Сербія переможе, – президент Вучич пригрозив Косово, але "молиться за мир"

Президент Сербії Александр Вучич прокоментував конфлікт на кордоні з Косово. Сербський лідер попередив, що його країна не планує капітулювати.

Вучич назвав ситуацію найскладнішою за весь час

У зверненні до сербського населення Вучич заявив, що косівська поліція буцімто вночі 31 липня почне військову операцію проти сербів. За його словами, підрозділи косівсько-албанської поліції нібито вже рухаються до прикордонних переходів Ярине і Брняк.

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Під час виступу Вучич назвав ситуацію найскладнішою за весь час.

Я думаю ми ніколи не були в складнішій ситуації, ніж сьогодні. Чому я так сказав? Тому, що режим Приштини намагається скористатися настроями у світі, представляючи себе жертвою,

– заявив президент Сербії.

Вучич наголосив, що Сербія намагатиметься зберегти мир за будь-яку ціну і закликав сербів не піддаватися на провокації. Водночас він сказав, що "капітуляції не буде і Сербія переможе".

Президент Сербії натякнув на військове вирішення конфлікту, якщо Приштина "наважиться переслідувати сербів, погано поводитися з сербами, вбивати сербів".

Під час промови сербський президент сказав, що напружена ситуація, яка виникла, наслідок "безвідповідальної та легковажної політики". Вучич сказав, що сербський народ начебто "притиснутий до стінки" у Косово та Метохії.

Що відомо про конфлікт на кордоні Сербії та Косово

Косово – це частково визнана держава на Балканському півострові. Відповідно до конституції Сербії – територія Косово є частиною Сербії та входить до її складу як Автономний край Косово і Метохія.

Проте фактично Косово не контролюється владою Сербії. Україна не визнає незалежність Косова.

30 липня у Сербії висловили занепокоєння через те, що Косово заборонить в'їжджати на свою територію з сербськими документами. Також влада Косово не визнаватиме з 1 серпня документи та автомобільні номери, видані Сербією.

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Увечері 31 липня у прикордонних районах Сербії та Косово почали лунати сирени та звуки пострілів. На офіційному рівні ні Белград, ні Приштина не зробили жодних заяв щодо того, що відбувається на кордоні.

Через заворушення поліція Косово оголосила про закриття пунктів пропуску з Сербією. Неспокійно у місті Митровіца, що на півночі Косова – там серби з протестами вийшли на вулиці.

Окрім того, на півночі Косова місцеві серби почали будувати барикади на знак протесту проти рішення Приштани щодо реєстрації транспортних засобів та ідентифікаційних карток.

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