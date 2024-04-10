Шукали майже добу: у Костянтинівці під завалами після авіаудару знайшли матір з дитиною
Джерело:ДСНС України
Ворог 9 квітня завдав авіаудару по двоповерховому будинку у Костянтинівці. Під завалами опинилися матір з дитиною. На жаль, їх деблокували вже без ознак життя.
Окупанти завдали удару по Костянтинівці близько об 11:30 9 квітня. Тоді з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка, а дві жінки отримали поранення – вони у важкому стані.
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З-під завалів вилучили тіла загиблих
Рятувальникам доводилося постійно зупиняти пошуки, адже ворог обстрілював Донеччину й існувала загроза повторних ударів по Костянтинівці. Майже добу співробітники ДСНС розбирали завали на місці влучання авіабомби й шукали матір з дитиною.
На жаль, жінка з дитиною загинули. Рятувальники витягли з-під завалів тіла загиблої жінки 1981 року народження і її сина – 12-річного хлопчика. Загалом, внаслідок авіаудару по Костянтинівці загинуло 3 людини, ще 2 жінки – отримали поранення.
Станом на 10 квітня аварійно-рятувальна операція завершена.
У Костянтинівці завершили розбір завалів / Фото ДСНС
Обстріли Донеччини: останні новини
- Увечері 6 квітня окупанти цинічно обстріляли Курахівку. Відомо про п'ятьох загиблих, серед яких неповнолітня, та двох поранених внаслідок артилерійських обстрілів. Серед загиблих – матір та її 16-річна донька.
- Уночі 5 квітня ворог обстріляв Покровськ. Під ударом опинився офіс гуманітарної організації "Лікарі без кордонів". На щастя, співробітники гуманітарної організації не постраждали, однак внаслідок обстрілу Покровська поранення отримали 4 членів родини – дідусь, бабуся, їхня донька та її син 14 років.
- Окупанти 3 квітня випустили 5 ракет по Селидовому. Внаслідок ракетної атаки пошкоджень зазнали 7 адміністративних будівель, 12 багатоповерхових і 8 приватних житлових будинків. Що стосується постраждалих, то відповідної інформації не надходило.