Шукали майже добу: у Костянтинівці під завалами після авіаудару знайшли матір з дитиною

Ворог 9 квітня завдав авіаудару по двоповерховому будинку у Костянтинівці. Під завалами опинилися матір з дитиною. На жаль, їх деблокували вже без ознак життя.

Окупанти завдали удару по Костянтинівці близько об 11:30 9 квітня. Тоді з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка, а дві жінки отримали поранення – вони у важкому стані.

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З-під завалів вилучили тіла загиблих

Рятувальникам доводилося постійно зупиняти пошуки, адже ворог обстрілював Донеччину й існувала загроза повторних ударів по Костянтинівці. Майже добу співробітники ДСНС розбирали завали на місці влучання авіабомби й шукали матір з дитиною.

На жаль, жінка з дитиною загинули. Рятувальники витягли з-під завалів тіла загиблої жінки 1981 року народження і її сина – 12-річного хлопчика. Загалом, внаслідок авіаудару по Костянтинівці загинуло 3 людини, ще 2 жінки – отримали поранення.

Станом на 10 квітня аварійно-рятувальна операція завершена.

У Костянтинівці завершили розбір завалів / Фото ДСНС

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