Росія йде ва-банк: що КНДР може забажати у Путіна в обмін на допомогу

Диктатори Владімір Путін та Кім Чен Ин підписали договір про "стратегічне партнерство". Зрозуміло, що Росії потрібна зброя. КНДР теж захоче від Путіна "подарунки".

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що Північна Корея також зацікавлена у візиті Путіна.

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Чого хоче КНДР

Як наголосив Коваленко, безперечно, КНДР потрібні ядерні та ракетні технології. Вони хочуть отримати від Росії те, чого поки що не мають.

Північна Корея змогла в умовах санкцій виробляти власну бойову броньовану техніку. Зрозуміло, що багато технологій там ще з минулого століття. І їм потрібно щось з цим робити.

Вони залежать від багатьох технологій минулого. І їм потрібно все це якось оновлювати. Саме для цього їм і потрібна Росія,

– сказав Коваленко.

Найцікавіше, що Китай на це не піде. Якщо Захід запідозрить, що Пекін надаватиме військову допомогу КНДР, то одразу підуть санкції. Може здаватися, що це не страшно для Китаю. Але насправді вони дійсно цього побоюються.

Економіка Китаю дуже залежна від санкційної політики Заходу. Якщо будуть обмеження щодо експортних можливостей китайської економіки і переорієнтація на Індію – Китаю це не потрібно. Тому вони будуть вести себе обережно. Вони так себе й поводять щодо КНДР. А от Росія йде ва-банк. Їй нема що втрачати, тому вона може на це піти,

– пояснив Коваленко.

Візит Путіна до КНДР: коротко