COVID-сертифікати, зростання пенсій та допомога від Amazon: Шмигаль про підсумки тижня

Денис Шмигаль розповів, що ЄС вніс Україну до "зеленого" списку країн та рекомендував скасувати тимчасові обмеження на в’їзд, що Україна з ЄС започаткували стратегічне партнерство у сировинній галузі. А також, що для 400 тисяч військових зростуть пенсії.

Також прем'єр пояснив, що уряд затвердив план заходів з реалізації Національної стратегії безбар'єрності та запровадив режим "без паперів" для адмінпослуг. Такі основні економічні підсумки тижня назвав Денис Шмигаль.

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Полегшення в'їзду в ЄС та партнерство в сировинній галузі

Денис Шмигаль пригадав, що:

Рада ЄС внесла Україну до переліку країн, для громадян яких рекомендується скасувати тимчасові обмеження на в'їзд – тепер кожна держава-член Євросоюзу може внести Україну до свого власного "зеленого списку";

Україна та ЄС започаткували стратегічне партнерство в сировинній галузі. Меморандум щодо цього підписали з віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовічем

Потенціал ефективного використання надр України може скласти понад 400 мільярдів доларів у наступні 10 років та 10 мільярдів доларів інвестицій вже на першому етапі,

– заявив прем'єр.

Пенсії для військовослужбовців та безбар'єрність

Майже 400 тисяч військовослужбовців та працівників інших правоохоронних органів отримають підвищення пенсійних виплат,

– заявив Шмигаль.

Мовиться про недосконалість законодавства з 2018 року. Саме тому велика кількість військових пенсіонерів не отримували індексації.

14 липня під стінами парламенту розпочалася масова акція протесту ветеранів силових структур. Вони вимагають невідкладного перерахунку пенсій

Уряд ухвалив рішення про запровадження доплат та встановлення мінімальної пенсійної виплати в розмірі 3854 гривні. Додали також, що підвищать виплати для учасників бойових дій, які втратили працездатність.

Також уряд запровадив План заходів на два роки з реалізації Національної стратегії безбар'єрності в Україні, розробленої за ініціативи Олени Зеленської. План містить понад 250 проєктів:

щодо фізичної доступності громадських будівель,

шкільної освіти,

інтернету в селах,

створення стандартів інфраструктурної безбар'єрності.

Прем'єр повідомив, що над створенням Плану заходів працювали 15 міністерств, 47 громадських організацій та експертів.

Також Денис Шмигаль пригадав, що Рада схвалила закон про режим "без паперів". Він передбачає відмову від довідок вже восени. Прем'єр пояснив, що допомагати у цьому буде Amazon.

Цього тижня Мінцифри та Amazon Web Services уклали Меморандум щодо прискорення цифрової трансформації та впроваджень інновацій в Україні,

– пояснив Денис Шмигаль.

Останні заяви Дениса Шмигаля: коротко