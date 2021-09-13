Кожна незаконна дія отримає відсіч, – Зеленський обіцяє не допустити блокування судової реформи

В Офісі Президента наголосили, оскільки Рада суддів України не делегувала трьох представників до Етичної ради, це викликає занепокоєння щодо прогресу судової реформи.

Важливо Реформу заблокували: Рада суддів України не обрала членів Етичної ради

Річ у тім, що найважливіша частина змін – очищення судової системи. Проте Зеленський обіцяє не допустити блокування реформи.

Я не допущу блокування найголовнішої реформи країни, яку обіцяв українцям і яку ініціював. Кожна незаконна дія, спрямована на блокування судової реформи, отримає негайну оцінку та відсіч,

– заявив президент.

Він додав, що не дозволить суддям, які перешкоджають реформі й очищенню судової системи, позбавити українців права на справедливість. Натомість, за словами Зеленського, судді, які хочуть працювати в прозорій системі, повинні мати повну підтримку.

Що цьому передувало

Рада суддів не обрала 3 членів Етичної ради, яка повинна оцінювати на доброчесність членів та кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Загалом в Етичній раді має бути 6 членів: трьох обирає Рада суддів України, інших трьох – міжнародні організації.

Це рішення заблокувало судову реформу.

Під час голосування 16 з 26 членів Ради суддів не підтримали жодного з кандидатів – тобто проголосували "проти всіх".

Перед тим у Центрі протидії корупції попереджали про можливість такого розвитку подій.

У "Слузі народу" відреагували на такий розвиток подій. Нардеп Денис Маслов наголосив, що це лише затримує переформатування судової реформи, однак саму реформу не спинити.