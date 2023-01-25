Звільнення Мелітополя та вихід ЗСУ на узбережжя призведе до краху режиму Путіна, – Піонтковський

Західні партнери нададуть Україні велику кількість військової техніки, зокрема танки Abrams та Leopard. Нове озброєння може докорінно змінити правила гри на полі бою.

Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиціонер та публіцист зі США Андрій Піонтковський. Він нагадав, що очільник української розвідки Кирило Буданов у грудні 2022 року говорив про те, що Україна повертатиме Крим комбінованим шляхом – і силою, і дипломатією.

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За словами російського опозиціонера, зараз Україна наближається до першого етапу цього процесу – воєнного. Піонтковський зазначив, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю виданню The Economist окреслив сценарій масштабної воєнної операції Збройних Сил України.

Путінське угруповання не витримає втрати Мелітополя

Зокрема, генерал Залужний сказав про те, що готовий почати наступ на Мелітополь, і це зруйнує систему російської оборони. Однак для цього ЗСУ потрібні 300 танків, 600 – 700 БМП, 500 гаубиць.

"Зараз це все у Залужного є, і навіть більше. Поки що не фізично на полі бою, але політично. Передача озброєння Україні займе приблизно 2 місяці", – сказав Піонтковський.

Він додав, що через 2 місяці в ЗСУ буде 2 – 3 механізованих бригади. На думку публіциста, основну роль в українському наступі відіграватимуть навіть не танки, а бронетехніка, зокрема американські БМП Bradley.

Буде спочатку серйозний воєнний успіх. Коли ЗСУ візьмуть Мелітополь, політична система Росії просто зруйнується. Взяття Мелітополя і вихід ЗСУ на узбережжя призведе до політичного краху режиму Владіміра Путіна,

– наголосив Піонтковський.

Опозиціонер додав, що такої поразки, як втрата Мелітополя, путінське угруповання просто не переживе.

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Конфлікти у політичній верхівці Росії

Адже вже зараз у політичній верхівці Росії розгорається серйозний конфлікт.

"У Росії йде відкрита війна між генералітетом і міністерством оборони та ПВК "Вагнера", – сказав Піонтковський.

Він зазначив, що спочатку власнику ПВК "Вагнера" Євгєнію Пригожину вдалося просунути на пост командувача російськими окупантами в Україні свою кандидатуру – Сєргєя Суровікіна. Однак 11 січня міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу звільнив Суровікіна, призначивши замість нього голову генштабу Росії Валєрія Герасимова.

Ймовірно, вночі з 10 на 11 січня у Москві відбувся військовий мініпереворот, коли Герасимов та Шойгу змусили Путіна зняти Суровікіна,

– зазначив Піонтковський.

Він додав, що всі ці процеси грають на користь України. Адже російські військові злочинці більше зайняті сутичками між собою, ніж вторгненням в Україну.

У Росії готуються до війни за переділ власності

За словами публіциста, більшість путінських посіпак вже розуміють, що війна для них програна. Зокрема, про це свідчить той факт, що у Росії активно створюють приватні військові компанії.

На сьогодні вже створили 27 таких ПВК. Вони готуються до тієї величезної війни за переділ власності, яка почнеться в Росії після поразки у війні проти України,

– сказав Піонтковський.

Він зауважив, що такі політичні події у Росії й стануть своєрідним "дипломатичним шляхом" повернення Криму, про який говорив Буданов.

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