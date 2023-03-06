Порятунок від внутрішньої поразки в Росії: чи оголосить Путін "війну" офіційно

Росіяни звикли до мобілізації за час війни з Україною. Для людей в Росії дефініції, які президент країни Владімір Путін використовує для вчинення злочинів на українській землі, не мають суттєвого значення.

Про це 24 Каналу розповів Марк Фейгін – російський опозиційний політичний діяч, юрист, блогер. За його словами, ситуація всередині Росії все ж погіршуватиметься.

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Російська риторика

Марк Фейгін наголосив, якщо Путін прийме рішення офіційно оголосити про початок війни, то це нічого не змінить. Самі ж росіяни здогадуються про це.

Втім, наразі російський народ назва "СВО" більш ніж влаштовує.

А що повинна змінити? Це обґрунтування для введення воєнного стану і нової хвилі мобілізації? Так вони і без цього можуть це провести! Хто їм завадить оголосити воєнний стан? Якийсь буде додатковий стимул?

– пояснив він.

На його думку, наразі у Росії взяли певну паузу у питаннях обґрунтування наступних дій та кроків.

"Вони на них не зважаться поки", – зосередив увагу опозиціонер.

Він розказав, що мобілізація в Росії все одно буде проводитися, тому що є потреба поповнювати лави особового складу для участі в СВО. За деякими даними, число мобілізованих сягнуло 500 тисяч осіб.

Ситуація буде погіршуватися, а під час погіршення вони будуть вдаватися саме до цих методів, бо це створює для них додатковий засіб для уникнення можливої поразки всередині самої Росії,

– додав Фейгін.

За його словами, всередині самої Росії потрібен захист у вигляді терору.

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Стан виробництва у Росії

Марк Фейгін зазначив, що водночас малоймовірним є вірогідність перерозподілу виробництв.

Вони й так всі напівдержавні та державні. Навіть в олігархів це все за державною участю. Це великі державні корпорації,

– пояснив він.

На думку опозиціонера, відбирання цих підприємств – це лише перекладання документів із одного кошика в інший. Росіяни будуть вдаватися скоріше до стимуляції покращення результатів їхньої роботи.

Фейгін розказав, що історія Росії пам'ятає народного комісара боєприпасів СРСР Бориса Ванникова, якого буквально дістали із в'язниці.

"Євреїв весь час із в'язниць діставали, щоб вони щось зробили. Він був наркомом оборони і дійсно створив потужне виробництво", – зауважив він.

За його словами, покаранням на цьому виробництві був розстріл.

А звідки ця вся провальна друга армія світу? Тому що ніхто нічого не робив, а все розкрадали. А тут виявилося, що треба працювати,

– пояснив Фейгін.

Він додав, що росіянам потрібні танки, літаки, ракети, бронетехніка, снаряди, патрони, щоб і далі продовжувати воювати.

Втім, на його думку, це все не дійде до якихось конфіскацій чи жорсткого ведення зовнішнього керування.

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