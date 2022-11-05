Крах усіх сподівань окупантів: у Пентагоні розповіли, скільки HIMARS знищила Росія

Російське міноборони жалюгідно бреше про те, що їхні військові нищать в Україні американські ракетні установки HIMARS. То ж у Пентагоні вирішили прокоментувати, скільки насправді систем знищили окупанти.

Як з'ясувалося – жодної. Про це повідомили в міністерстві оборони США.

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Москва не змогла знищити жодної з пускових установок HIMARS. Однак Україні все ще потрібна значна кількість артилерії для майбутнього бою,

– розповіли у Пентагоні.

Зауважимо, російський міністр оборони Сєргєй Шойгу доволі часто "нищить" HIMARS в Україні. Однак, як з'ясувалося, це відбувалося лише в його уяві.

У жовтні в Україну приїхали додаткові HIMARS

Поки росіяни брешуть, як ліквідовують українську зброю, ЗСУ займаються цим по-справжньому, а не лише в уяві. Так, станом на 5 листопада на війні проти України загинули вже 75,4 тисячі російських солдатів. На брухт перетворилися 2,7 тисячі танків, 5,6 тисячі бойових броньованих машин, 277 літаків 1,7 тисячі артилерійських систем тощо.

11 жовтня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну з США прибули 4 додаткові системи HIMARS. Ці установки є дуже важливими для наших Збройних Сил, адже можуть вражати склади й скупчення ворога, а також важливі логістичні сполучення на великій відстані.

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США також вирішили надати Україні 18 ракетних установок на довгострокову перспективу. Це означає, що ці HIMARS прибудуть не зараз, а впродовж наступних років. Зокрема, 18 систем та боєприпаси до них Пентагон не вилучатиме зі своїх військових запасів, як робили це раніше. Їх спеціально закуплять у виробника, щоб відправити в Україну. Так Вашингтон вирішив інвестувати у майбутнє нашої держави.

Важливо, що таке рішення не означає, що США більше не дадуть Україні HIMARS і нам доведеться чекати на нові установки кілька років. У Пентагоні запевнили, що при потребі вони й далі вилучатимуть зброю зі своїх резервів.

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