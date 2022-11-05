Крах усіх сподівань окупантів: у Пентагоні розповіли, скільки HIMARS знищила Росія
Джерело:Politico
Російське міноборони жалюгідно бреше про те, що їхні військові нищать в Україні американські ракетні установки HIMARS. То ж у Пентагоні вирішили прокоментувати, скільки насправді систем знищили окупанти.
Як з'ясувалося – жодної. Про це повідомили в міністерстві оборони США.
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Москва не змогла знищити жодної з пускових установок HIMARS. Однак Україні все ще потрібна значна кількість артилерії для майбутнього бою,
– розповіли у Пентагоні.
Зауважимо, російський міністр оборони Сєргєй Шойгу доволі часто "нищить" HIMARS в Україні. Однак, як з'ясувалося, це відбувалося лише в його уяві.Зверніть увагу! Поки росіяни брешуть, як ліквідовують українську зброю, ЗСУ займаються цим по-справжньому, а не лише в уяві. Так, станом на 5 листопада на війні проти України загинули вже 75,4 тисячі російських солдатів. На брухт перетворилися 2,7 тисячі танків, 5,6 тисячі бойових броньованих машин, 277 літаків 1,7 тисячі артилерійських систем тощо.
У жовтні в Україну приїхали додаткові HIMARS
11 жовтня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну з США прибули 4 додаткові системи HIMARS. Ці установки є дуже важливими для наших Збройних Сил, адже можуть вражати склади й скупчення ворога, а також важливі логістичні сполучення на великій відстані.
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США також вирішили надати Україні 18 ракетних установок на довгострокову перспективу. Це означає, що ці HIMARS прибудуть не зараз, а впродовж наступних років. Зокрема, 18 систем та боєприпаси до них Пентагон не вилучатиме зі своїх військових запасів, як робили це раніше. Їх спеціально закуплять у виробника, щоб відправити в Україну. Так Вашингтон вирішив інвестувати у майбутнє нашої держави.
Важливо, що таке рішення не означає, що США більше не дадуть Україні HIMARS і нам доведеться чекати на нові установки кілька років. У Пентагоні запевнили, що при потребі вони й далі вилучатимуть зброю зі своїх резервів.
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