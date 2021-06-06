Байден мав би поспілкуватися з Зеленським, якщо хоче говорити з Путіним про Україну, – Кравчук

Голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Байден має поговорити із Зеленським перед зустріччю з Путіним. Очевидно, що на зустрічі президентів США і Росії тема зайде і про Донбас, відтак її варто спершу обговорити із президентом України.

На думку Леоніда Кравчука, Зеленський як ніхто краще знає ситуацію на Донбасі. Таку заяву глава української делегації ТКГ зробив в ефірі телеканалу "Дом".

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Організувати розмову нескладно

На питання, чи ймовірна така розмова між Байденом і Зеленським, Кравчук відповів, що цілком. У середині червня Джозеф Байден вперше як президент приїде до Європи, де проведе низку важливих зустрічей. За словами Кравчука, організувати зустріч чи принаймні дзвінок із Зеленським буде нескладно.

Переговори із Зеленським потрібні тому, що ніхто не прояснить стан справ на Донбасі краще за нього.

Про ситуацію на Донбасі ніхто не знає краще, ніж президент Зеленський. За час президентства він був на Донбасі близько 25 разів: він спілкується з людьми, буває там і знає ситуацію,

– сказав Кравчук.

Глава української делегації у ТКГ каже, що тема Донбасу на зустрічі Байдена і Путіна буде точно присутньою. Одне з питань полягає у тому, щоби створити для Росії такі умови, які змусили б країну-агресорку дотримуватися міжнародного права.

Перша розмова Зеленського та Байдена: основне

Попередня телефонна розмова між президентами Байденом і Зеленським та відбулася 2 квітня. Вона тривала 50 хвилин і була першою в історії розмовою між цими двома президентами.

Історичною та вкрай важливою розмова стала через політичне тло – Росія почала масово нарощувати військову присутність біля кордонів з Україною та в Криму.

Байден у бесіді наголосив, що США непохитно підтримують суверенітет та територіальну цілісність України.

Президенти обговорили також тісну співпрацю України та США для стримування пандемії COVID-19.