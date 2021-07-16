У "Слузі народу" відповіли на чутки про відставку Венедіктової
Джерело:24 канал
Народні депутати у лютому 2021 року намагались зібрати голоси за відставку Ірини Венедіктової з посади. Однак це навряд чи станеться найближчим часом.
Водночас в Україні немає недоторканих міністрів чи посадових осіб. Про це у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі розповіла заступниця фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.
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Чи планують звільнити Венедіктову
Президент Володимир Зеленський дав очільниці Офісу генпрокурора Ірині Венедіктовій 1 рік, за який вона мала показати результати своєї роботи. Однак цю посаду вона обіймає з 17 березня 2020 року.
Щодо (звільнення – 24 канал) Венедіктової, я думаю, що це чутки в кубі. Десь із телеграм-каналів,
– підкреслила Кравчук.
Результат роботи Венедіктової є. "Як мінімум, ми не спостерігаємо Віктора Медведчука на трибуні Верховної Ради і в ефірах його пропагандистських каналів", – зауважила нардепка.
Крім того, в Офісі генпрокурора "зрушили" справи щодо Революції Гідності. На думку Кравчук, це не на 100% ідеальною виконана робота, однак "вона рухається".
Можливе звільнення Малюськи
Євгенія Крачук прокоментувала також роботу міністра юстиції Дениса Малюська. Питання про відставку завжди обговорюють у Кабміні.
Щодо Малюськи – я його роботу оцінюю, як добру. Я задоволена, як він готує законопроєкти,
– зауважила депутатка.
Вона наголосила, що очільник Мін'юсту "дуже екстравагантний" у своїх висловленнях у фейсбуці, що привертає увагу до його діяльності. Однак роботу він виконує добре.
Кравчук прокоментувала відставку Венедіктової: дивіться відео
Відставка Венедіктової: що відомо
- Ярослав Юрчишин розповів, що нардепи від "Голосу" з 23 лютого 2021 року збирали підписи за відставку Венедіктової.
- Зокрема, нардепка Олександра Устінова заявила, що Венедіктова "відверто брехала".
- У ЗМІ з'явилась інформація, нібито "Слуги народу" планують обговорити претензії, що є до генпрокурорки, на засіданні 17 липня.