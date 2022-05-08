Країни G7 запросили Зеленського на свій сьогоднішній саміт, опісля буде потужна заява, – Єрмак

Представники країн "Великої 7" запросили Володимира Зеленського на свій саміт, який відбудеться 8 травня. Після цього буде потужна заява на цьому заході.

Про це запрошення повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що ухвалять вкрай важливе рішення для нашої оборони.

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Будуть не загальні фрази підтримки

За словами Єрмака, тепер для Росії наслідки будуть "дуже і дуже сумними". Проте поки він не може розголошувати деталі того, що мають ухвалити.

Можу проанонсувати, що за результатами зустрічі буде прийнято дуже потужний спільний стейтмент, який міститиме не лише загальні фрази щодо підтримки права України на самозахист, але й анонс цілком конкретних дій,

– написав Єрмак.

Ресурс CNN із посиланням на представника Білого дому о 18:45 повідомив, що віртуальна зустріч світових лідерів уже розпочалася.

Які головні теми зустрічі

Ця зустріч переважно буде зосереджена на обговоренні останніх подій вторгнення Росії в Україну. Учасники саміту вирішують, як ще більше підтримати Україну та продемонструвати "постійну єдність G7" у їхній колективній відповіді. Зокрема, обговорять нові нищівні санкції проти Росії.

Як стало відомо, що відбудеться ця подія

Речниця Білого дому Джен Псакі 5 травня повідомила, що США готують дзвінок лідерів країн Великої сімки. Тоді точну дату не називали, проте речниця акцентувала, що це відбудеться у "найближчі дні".

Потім уже стало відомо, що це відбудеться напередодні 9 травня. У Білому домі акцентували, що дата обрана не випадково – має бути неприємним сигналом для кремлівського диктатора.

Заявили, що дії Путіна ганьблять Росію

Згодом оприлюднили заяву "Великої 7". Там наголосили, що дії президента Росії недопустимі та ганьблять його країну. Особливо в поєднанні з тим, що ця країна вважалася одним із переможців нацизму в Другій світовій війні.

Через сімдесят сім років президент Путін і його режим вирішили вторгнутися в Україну в неспровокованій загарбницькій війні проти суверенної країни. Його дії ганьблять Росію та історичні жертви її народу,

– мовиться у заяві.

Однією з головних санкцій, про які оголосили, був удар по енергетичному ринку країни-терориста. Усі члени G7 зобов'язалися поступово припинити чи взагалі заборонити імпорт російської нафти.

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