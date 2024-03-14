Білий дім чекає, що більше країн НАТО збільшать внески на оборону до 2% ВВП
У Білому домі чекають, що країни НАТО збільшать свої внески на оборону. Мовиться про 19 членів Альянсу з 32.
Про це на брифінгу розповіла речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. За її словами, члени НАТО погодились на це на Вільнюському саміті влітку 2023 року, пише 24 Канал.
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Що сказали у Білому домі про внески країн НАТО
На Вільнюському саміті минулого літа члени НАТО погодилися, що для усунення недоліків і реагування на зміну динаміки безпеки знадобляться витрати понад 2% ВВП,
– заявила Карін Жан-П'єр.
Речниця Білого дому пояснила, що цього року вперше з часів створення Північноатлантичного альянсу 19 членів НАТО планують витратити на оборону принаймні 2% свого сукупного валового внутрішнього продукту (ВВП). Вона запевнила, що це шестикратне збільшення, починаючи з 2014 року.
Це важлива віха та чітка демонстрація того, що союзники визнають необхідність більше інвестувати в безпеку після повторного вторгнення Путіна в Україну,
– заявила речниця.
За її словами, у США переконані, що члени Альянсу надалі будуть збільшувати свої інвестиції в оборону, щоб відповідати викликам.
Що цьому передувало
- Дональд Трамп у лютому 2024 року заявив, що у випадку нападу Росії на країн-членів НАТО США б не допомагали тим державам, які не сплачують внески до оборонного бюджету Альянсу.
- Також 45 президент США заявив, що він може заохотити Росію атакувати країни НАТО, які мало платять.
- На слова Дональда Трампа відреагував Джо Байден. Американський президент заявив, що Трамп не розуміє ролі НАТО в захисті свободи та безпеки.
- Байден запевнив, що у випадку, коли США беруть на себе зобов'язання, то вони їх виконують, а НАТО – це священне зобов'язання.